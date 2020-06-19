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37-09 CRESCENT ST.
Last updated June 14 2020 at 9:20 PM

37-09 CRESCENT ST.

37-09 Crescent Street · (718) 685-2775
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37-09 Crescent Street, Queens, NY 11101
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 37-09 CRESCENT ST. have any available units?
37-09 CRESCENT ST. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queens, NY.
Is 37-09 CRESCENT ST. currently offering any rent specials?
37-09 CRESCENT ST. isn't currently offering any rent specials.
Is 37-09 CRESCENT ST. pet-friendly?
No, 37-09 CRESCENT ST. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queens.
Does 37-09 CRESCENT ST. offer parking?
No, 37-09 CRESCENT ST. does not offer parking.
Does 37-09 CRESCENT ST. have units with washers and dryers?
No, 37-09 CRESCENT ST. does not offer units with in unit laundry.
Does 37-09 CRESCENT ST. have a pool?
No, 37-09 CRESCENT ST. does not have a pool.
Does 37-09 CRESCENT ST. have accessible units?
No, 37-09 CRESCENT ST. does not have accessible units.
Does 37-09 CRESCENT ST. have units with dishwashers?
Yes, 37-09 CRESCENT ST. has units with dishwashers.
Does 37-09 CRESCENT ST. have units with air conditioning?
No, 37-09 CRESCENT ST. does not have units with air conditioning.
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