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Paradise, NV
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5304 RUNNINGBROOK
Last updated July 15 2020 at 7:18 PM

5304 RUNNINGBROOK

5304 Runningbrook Road · No Longer Available
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Location

5304 Runningbrook Road, Paradise, NV 89120

Amenities

walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
walk in closets
Property Amenities
BEAUTIFUL 2 BED / 2 BATH TOWNHOME IN A GATED COMMUNITY! - WELCOME TO 5304 RUNNINGBROOK!

THIS BEAUTIFUL 2 BED / 2 BATH TOWN HOME IS LOCATED IN A GATED COMMUNITY! IT FEATURES AN OPEN FLOOR PLAN WITH TILE FLOORING THROUGH OUT! THE KITCHEN OFFERS A BREAKFAST BAR & TILE BACK SPLASH. BOTH BEDROOMS HAVE CEILING FANS! MASTER BEDROOM FEATURES SLIDING DOOR LEADING TO THE BACK YARD, WALK IN CLOSET & DUEL SINKS!

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CALL 702-478-8800 FOR MORE INFO OR SCHEDULE A SHOWING

$60 APPLICATION FEE (PER ADULT) (NON-REFUNDABLE)
$200 MOVE-IN ADMIN FEE (NON-REFUNDABLE)
$1300 SECURITY DEPOSIT (REFUNDABLE)

NO PETS ALLOWED
NO SMOKING ALLOWED

No Pets Allowed

(RLNE5148741)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5304 RUNNINGBROOK have any available units?
5304 RUNNINGBROOK doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Paradise, NV.
Is 5304 RUNNINGBROOK currently offering any rent specials?
5304 RUNNINGBROOK is not currently offering any rent specials.
Is 5304 RUNNINGBROOK pet-friendly?
No, 5304 RUNNINGBROOK is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paradise.
Does 5304 RUNNINGBROOK offer parking?
No, 5304 RUNNINGBROOK does not offer parking.
Does 5304 RUNNINGBROOK have units with washers and dryers?
No, 5304 RUNNINGBROOK does not offer units with in unit laundry.
Does 5304 RUNNINGBROOK have a pool?
No, 5304 RUNNINGBROOK does not have a pool.
Does 5304 RUNNINGBROOK have accessible units?
No, 5304 RUNNINGBROOK does not have accessible units.
Does 5304 RUNNINGBROOK have units with dishwashers?
No, 5304 RUNNINGBROOK does not have units with dishwashers.
Does 5304 RUNNINGBROOK have units with air conditioning?
No, 5304 RUNNINGBROOK does not have units with air conditioning.
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