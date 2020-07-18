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BEAUTIFUL 2 BED / 2 BATH TOWNHOME IN A GATED COMMUNITY! - WELCOME TO 5304 RUNNINGBROOK!
THIS BEAUTIFUL 2 BED / 2 BATH TOWN HOME IS LOCATED IN A GATED COMMUNITY! IT FEATURES AN OPEN FLOOR PLAN WITH TILE FLOORING THROUGH OUT! THE KITCHEN OFFERS A BREAKFAST BAR & TILE BACK SPLASH. BOTH BEDROOMS HAVE CEILING FANS! MASTER BEDROOM FEATURES SLIDING DOOR LEADING TO THE BACK YARD, WALK IN CLOSET & DUEL SINKS!
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$60 APPLICATION FEE (PER ADULT) (NON-REFUNDABLE)
$200 MOVE-IN ADMIN FEE (NON-REFUNDABLE)
$1300 SECURITY DEPOSIT (REFUNDABLE)
NO PETS ALLOWED
NO SMOKING ALLOWED
No Pets Allowed
(RLNE5148741)