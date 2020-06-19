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Paradise, NV
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4439 SUNNY DUNES DR
Last updated June 13 2020 at 12:27 PM

4439 SUNNY DUNES DR

4439 South Sunny Dunes Drive · No Longer Available
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Location

4439 South Sunny Dunes Drive, Paradise, NV 89121

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dogs allowed
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
bbq/grill
garage
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(RLNE5693560)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4439 SUNNY DUNES DR have any available units?
4439 SUNNY DUNES DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Paradise, NV.
What amenities does 4439 SUNNY DUNES DR have?
Some of 4439 SUNNY DUNES DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dogs allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4439 SUNNY DUNES DR currently offering any rent specials?
4439 SUNNY DUNES DR isn't currently offering any rent specials.
Is 4439 SUNNY DUNES DR pet-friendly?
Yes, 4439 SUNNY DUNES DR is pet friendly.
Does 4439 SUNNY DUNES DR offer parking?
Yes, 4439 SUNNY DUNES DR does offer parking.
Does 4439 SUNNY DUNES DR have units with washers and dryers?
Yes, 4439 SUNNY DUNES DR offers units with in unit laundry.
Does 4439 SUNNY DUNES DR have a pool?
Yes, 4439 SUNNY DUNES DR has a pool.
Does 4439 SUNNY DUNES DR have accessible units?
No, 4439 SUNNY DUNES DR does not have accessible units.
Does 4439 SUNNY DUNES DR have units with dishwashers?
No, 4439 SUNNY DUNES DR does not have units with dishwashers.
Does 4439 SUNNY DUNES DR have units with air conditioning?
No, 4439 SUNNY DUNES DR does not have units with air conditioning.
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