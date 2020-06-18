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North Las Vegas, NV
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3694 BLAKE CANYON DR
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

3694 BLAKE CANYON DR

3694 Blake Canyon Drive · (702) 478-8800 ext. 316
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Location

3694 Blake Canyon Drive, North Las Vegas, NV 89032

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3694 BLAKE CANYON DR · Avail. Aug 31

$1,825

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3 Bed · 2.5 Bath · 2480 sqft

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Amenities

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Unit Amenities
Property Amenities
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$60 Application Fee (per adult) (Non-Refundable)
$200 Move-in Admin Fee (Non-Refundable)
$1825 Security Deposit (Refundable)
$300 Pet Fee (Per Pet) (Non-Refundable)

NO SMOKING ALLOWED

(RLNE5589404)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3694 BLAKE CANYON DR have any available units?
3694 BLAKE CANYON DR has a unit available for $1,825 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in North Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly North Las Vegas Rent Report.
Is 3694 BLAKE CANYON DR currently offering any rent specials?
3694 BLAKE CANYON DR isn't currently offering any rent specials.
Is 3694 BLAKE CANYON DR pet-friendly?
Yes, 3694 BLAKE CANYON DR is pet friendly.
Does 3694 BLAKE CANYON DR offer parking?
Yes, 3694 BLAKE CANYON DR does offer parking.
Does 3694 BLAKE CANYON DR have units with washers and dryers?
No, 3694 BLAKE CANYON DR does not offer units with in unit laundry.
Does 3694 BLAKE CANYON DR have a pool?
No, 3694 BLAKE CANYON DR does not have a pool.
Does 3694 BLAKE CANYON DR have accessible units?
No, 3694 BLAKE CANYON DR does not have accessible units.
Does 3694 BLAKE CANYON DR have units with dishwashers?
No, 3694 BLAKE CANYON DR does not have units with dishwashers.
Does 3694 BLAKE CANYON DR have units with air conditioning?
No, 3694 BLAKE CANYON DR does not have units with air conditioning.
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