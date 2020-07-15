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1 Bluebell Road
Last updated May 19 2020 at 5:29 AM

1 Bluebell Road

1 Bluebell Road · (908) 229-3000
COVID-19 Update
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Location

1 Bluebell Road, Monmouth County, NJ 07722

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$8,500

5 Bed · 8 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1 Bluebell Road have any available units?
1 Bluebell Road has a unit available for $8,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1 Bluebell Road have?
Some of 1 Bluebell Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1 Bluebell Road currently offering any rent specials?
1 Bluebell Road is not currently offering any rent specials.
Is 1 Bluebell Road pet-friendly?
No, 1 Bluebell Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Monmouth County.
Does 1 Bluebell Road offer parking?
Yes, 1 Bluebell Road offers parking.
Does 1 Bluebell Road have units with washers and dryers?
Yes, 1 Bluebell Road offers units with in unit laundry.
Does 1 Bluebell Road have a pool?
Yes, 1 Bluebell Road has a pool.
Does 1 Bluebell Road have accessible units?
No, 1 Bluebell Road does not have accessible units.
Does 1 Bluebell Road have units with dishwashers?
Yes, 1 Bluebell Road has units with dishwashers.
Does 1 Bluebell Road have units with air conditioning?
No, 1 Bluebell Road does not have units with air conditioning.
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