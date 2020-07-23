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Wayne County, MI
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6755 TIFFANY Circle
Last updated July 21 2020 at 10:16 PM

6755 TIFFANY Circle

6755 Tiffany Circuit · (248) 374-7700
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

6755 Tiffany Circuit, Wayne County, MI 48187

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,750

4 Bed · 3 Bath · 2940 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6755 TIFFANY Circle have any available units?
6755 TIFFANY Circle has a unit available for $2,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6755 TIFFANY Circle have?
Some of 6755 TIFFANY Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6755 TIFFANY Circle currently offering any rent specials?
6755 TIFFANY Circle is not currently offering any rent specials.
Is 6755 TIFFANY Circle pet-friendly?
No, 6755 TIFFANY Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 6755 TIFFANY Circle offer parking?
Yes, 6755 TIFFANY Circle offers parking.
Does 6755 TIFFANY Circle have units with washers and dryers?
Yes, 6755 TIFFANY Circle offers units with in unit laundry.
Does 6755 TIFFANY Circle have a pool?
No, 6755 TIFFANY Circle does not have a pool.
Does 6755 TIFFANY Circle have accessible units?
No, 6755 TIFFANY Circle does not have accessible units.
Does 6755 TIFFANY Circle have units with dishwashers?
Yes, 6755 TIFFANY Circle has units with dishwashers.
Does 6755 TIFFANY Circle have units with air conditioning?
No, 6755 TIFFANY Circle does not have units with air conditioning.
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