45647 N STONEWOOD Road

Amenities
READY TO MOVE IN! SPACIOUS CONDO IN A CONVENIENT LOCATION! TWO LARGE BEDROOMS WITH OWN BATH AND WALK-IN CLOSETS. 2 CAR ATTACHED GARAGE. NEUTRAL COLOR. OPEN FLOOR PLAN, GOURMET KITCHEN. CLOSE TO SHOPPING AREAS, LIBRARY, RECREATION AREAS. PERFECT TIME FOR COMMON SWIMMING POOL. ENJOY RACQUETBALL COURT, WORK OUT ROOM AND TENNIS COURTS. WATER IS INCLUDED IN THE ASSOCIATION FEE AND PAID BY LANDLORD.1.5 MONTH SECURITY DEPOSIT, $250 NON REFUNDABLE CLEANING FEE, FIRST MONTHS RENT. APPLICATION FORM, CREDIT REPORT W/SCORES, PROOF OF INCOME REQUIRED. LONG TERM PREFERRED. NO PETS PLEASE.