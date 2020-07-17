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45647 N STONEWOOD Road
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

45647 N STONEWOOD Road

45647 N Stonewood Rd · (248) 767-1343
COVID-19 Update
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Location

45647 N Stonewood Rd, Wayne County, MI 48187

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,750

2 Bed · 2 Bath · 1370 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
walk in closets
pool
racquetball court
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
racquetball court
garage
tennis court
READY TO MOVE IN! SPACIOUS CONDO IN A CONVENIENT LOCATION! TWO LARGE BEDROOMS WITH OWN BATH AND WALK-IN CLOSETS. 2 CAR ATTACHED GARAGE. NEUTRAL COLOR. OPEN FLOOR PLAN, GOURMET KITCHEN. CLOSE TO SHOPPING AREAS, LIBRARY, RECREATION AREAS. PERFECT TIME FOR COMMON SWIMMING POOL. ENJOY RACQUETBALL COURT, WORK OUT ROOM AND TENNIS COURTS. WATER IS INCLUDED IN THE ASSOCIATION FEE AND PAID BY LANDLORD.1.5 MONTH SECURITY DEPOSIT, $250 NON REFUNDABLE CLEANING FEE, FIRST MONTHS RENT. APPLICATION FORM, CREDIT REPORT W/SCORES, PROOF OF INCOME REQUIRED. LONG TERM PREFERRED. NO PETS PLEASE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 45647 N STONEWOOD Road have any available units?
45647 N STONEWOOD Road has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 45647 N STONEWOOD Road have?
Some of 45647 N STONEWOOD Road's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 45647 N STONEWOOD Road currently offering any rent specials?
45647 N STONEWOOD Road is not currently offering any rent specials.
Is 45647 N STONEWOOD Road pet-friendly?
No, 45647 N STONEWOOD Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 45647 N STONEWOOD Road offer parking?
Yes, 45647 N STONEWOOD Road offers parking.
Does 45647 N STONEWOOD Road have units with washers and dryers?
Yes, 45647 N STONEWOOD Road offers units with in unit laundry.
Does 45647 N STONEWOOD Road have a pool?
Yes, 45647 N STONEWOOD Road has a pool.
Does 45647 N STONEWOOD Road have accessible units?
No, 45647 N STONEWOOD Road does not have accessible units.
Does 45647 N STONEWOOD Road have units with dishwashers?
Yes, 45647 N STONEWOOD Road has units with dishwashers.
Does 45647 N STONEWOOD Road have units with air conditioning?
No, 45647 N STONEWOOD Road does not have units with air conditioning.
Interested in 45647 N STONEWOOD Road?
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