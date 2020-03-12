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Royal Oak, MI
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2421 Normandy Rd
Last updated June 17 2020 at 11:20 PM

2421 Normandy Rd

2421 Normandy Road · No Longer Available
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Location

2421 Normandy Road, Royal Oak, MI 48073
Royal Oak

Amenities

on-site laundry
granite counters
cats allowed
new construction
stainless steel
microwave
Unit Amenities
granite counters
microwave
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
on-site laundry
new construction
NEW CONSTRUCTION EXCEPT FOR THE EXTERIOR BRICK! Z ON CROOKS IS COMPRISED OF RANCH STYLE PRIVATE ENTRY UNITS & WITHIN STUMBLING DISTANCE TO DOZENS OF PUBS & CLUBS, & A VARIETY OF RETAIL SHOPS & SALONS IN DOWNTOWN ROYAL OAK. BRAND NEW ESPRESSO SHAKER CABS('18), NEW GRANITE COUNTERS('18) NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES INCL BUILT-IN MICROWAVE('18), TWO TONE PAINTED INTERIOR('18)NEW TILED BACKSPLASH('18), NEW GRAY VINYL PLANK FLOORING('18), NEW SIX PANEL DOORS('18), RECESSED LIGHTING('18), CHAIR RAIL MOLDING('18), ALL NEW BATH W/NEW STAND UP SHOWER INCLUDING CALCATTA TILE SURROUND('18), NEW TOILET & VANITY('18) LAUNDRY FACILITY ON SITE. MUST SEE! MINIMUM 1 YEAR LEASE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2421 Normandy Rd have any available units?
2421 Normandy Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Royal Oak, MI.
How much is rent in Royal Oak, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Royal Oak Rent Report.
What amenities does 2421 Normandy Rd have?
Some of 2421 Normandy Rd's amenities include on-site laundry, granite counters, and cats allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2421 Normandy Rd currently offering any rent specials?
2421 Normandy Rd isn't currently offering any rent specials.
Is 2421 Normandy Rd pet-friendly?
Yes, 2421 Normandy Rd is pet friendly.
Does 2421 Normandy Rd offer parking?
No, 2421 Normandy Rd does not offer parking.
Does 2421 Normandy Rd have units with washers and dryers?
No, 2421 Normandy Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 2421 Normandy Rd have a pool?
No, 2421 Normandy Rd does not have a pool.
Does 2421 Normandy Rd have accessible units?
No, 2421 Normandy Rd does not have accessible units.
Does 2421 Normandy Rd have units with dishwashers?
No, 2421 Normandy Rd does not have units with dishwashers.
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