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4576 WAGON WHEEL Drive
Last updated July 9 2020 at 9:48 PM

4576 WAGON WHEEL Drive

4576 Wagon Wheel Drive · (248) 760-4062
COVID-19 Update
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Location

4576 Wagon Wheel Drive, Oakland County, MI 48301

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$3,500

5 Bed · 3 Bath · 2796 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4576 WAGON WHEEL Drive have any available units?
4576 WAGON WHEEL Drive has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4576 WAGON WHEEL Drive have?
Some of 4576 WAGON WHEEL Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4576 WAGON WHEEL Drive currently offering any rent specials?
4576 WAGON WHEEL Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4576 WAGON WHEEL Drive pet-friendly?
No, 4576 WAGON WHEEL Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland County.
Does 4576 WAGON WHEEL Drive offer parking?
Yes, 4576 WAGON WHEEL Drive offers parking.
Does 4576 WAGON WHEEL Drive have units with washers and dryers?
Yes, 4576 WAGON WHEEL Drive offers units with in unit laundry.
Does 4576 WAGON WHEEL Drive have a pool?
No, 4576 WAGON WHEEL Drive does not have a pool.
Does 4576 WAGON WHEEL Drive have accessible units?
No, 4576 WAGON WHEEL Drive does not have accessible units.
Does 4576 WAGON WHEEL Drive have units with dishwashers?
Yes, 4576 WAGON WHEEL Drive has units with dishwashers.
Does 4576 WAGON WHEEL Drive have units with air conditioning?
No, 4576 WAGON WHEEL Drive does not have units with air conditioning.
Interested in 4576 WAGON WHEEL Drive?
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