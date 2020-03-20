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401 E EDSEL FORD Freeway
Last updated June 2 2020 at 7:25 PM

401 E EDSEL FORD Freeway

401 Edsel Ford Freeway · (248) 724-1234
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Location

401 Edsel Ford Freeway, Detroit, MI 48202
Central

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INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,750

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4 Bed · 4 Bath · 3474 sqft

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Amenities

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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 401 E EDSEL FORD Freeway have any available units?
401 E EDSEL FORD Freeway has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Detroit, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Detroit Rent Report.
What amenities does 401 E EDSEL FORD Freeway have?
Some of 401 E EDSEL FORD Freeway's amenities include garage, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 401 E EDSEL FORD Freeway currently offering any rent specials?
401 E EDSEL FORD Freeway isn't currently offering any rent specials.
Is 401 E EDSEL FORD Freeway pet-friendly?
No, 401 E EDSEL FORD Freeway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Detroit.
Does 401 E EDSEL FORD Freeway offer parking?
Yes, 401 E EDSEL FORD Freeway does offer parking.
Does 401 E EDSEL FORD Freeway have units with washers and dryers?
No, 401 E EDSEL FORD Freeway does not offer units with in unit laundry.
Does 401 E EDSEL FORD Freeway have a pool?
No, 401 E EDSEL FORD Freeway does not have a pool.
Does 401 E EDSEL FORD Freeway have accessible units?
No, 401 E EDSEL FORD Freeway does not have accessible units.
Does 401 E EDSEL FORD Freeway have units with dishwashers?
No, 401 E EDSEL FORD Freeway does not have units with dishwashers.
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