All apartments in Detroit
Find more places like 2215 W BOSTON.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Detroit, MI
/
2215 W BOSTON
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

2215 W BOSTON

2215 West Boston Boulevard · (248) 994-0400
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Detroit
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms
See all

Location

2215 West Boston Boulevard, Detroit, MI 48206
Durfee

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

7 Bedrooms

Unit 7 Bed · Avail. now

$3,500

Click to see floorplan

7 Bed · 4 Bath · 4500 sqft

Report This Listing

Amenities

hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
new construction
W
OW!THIS INCREDIBLE HOME HAS ALL THE CHARM OF PRIME BOSTON EDISON HISTORIC HOME W/ALL NEW CONSTRUCTION AMENITIES!COMPLETELY RENOVATED FROM THE WALLS TO INCLUDE ALL NEW FRAMING,HVAC,PLUMBING,ELECTRICAL,WALLS,KITCHEN,BATHS,LIGHTING,WALLS,FLRS,FIXTURES, DOORS,WINDOWS &MORE! ORIGINAL HISTORIC FEATURES INCLUDE AMAZING RESTORED ALL SLATE/COPPER ROOF, OVER 400SQ FT OF PEWABIC TILE INCL FOYER & RARE HISTORIC FOUNTAIN ROOM!1ST FLR BOASTS BRAND NEW KITCHEN W/ALL NEW BLACK STAINLESS STEEL SAMSUNG APPL,APRON FRONT SINK,FIXTURES,&COFFEE/WINE BAR! UPPER LEVELS INLC BEAUTIFUL MASTER W/BARN DOOR,HUGE WALK IN HOLLYWOOD CLOSET,(COULD BE USED AS NURSERY)STUNNING MASTER BATH W/SUBWAY TILE, HUGE WALK IN SHOWER W/RAINSHOWER,QUARTZ SEATING & NEW FIXTURES. EXTRA LARGE ADDL BR'S THROUGHOUT RESTORED HARDWOOD FLRS & EMBOSSED CARPET.3RD FLRS ADDS ADDL BATH,3 BRS & LOADS OF STORAGE INCL CEDAR CLOSET.VERY RARE DOUBLE CORNER 1/2 ACRE LOT & BRAND NEW 2 CAR GARAGE MAKE THIS HOME JUST AWESOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2215 W BOSTON have any available units?
2215 W BOSTON has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Detroit, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Detroit Rent Report.
What amenities does 2215 W BOSTON have?
Some of 2215 W BOSTON's amenities include hardwood floors, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2215 W BOSTON currently offering any rent specials?
2215 W BOSTON isn't currently offering any rent specials.
Is 2215 W BOSTON pet-friendly?
No, 2215 W BOSTON is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Detroit.
Does 2215 W BOSTON offer parking?
Yes, 2215 W BOSTON does offer parking.
Does 2215 W BOSTON have units with washers and dryers?
No, 2215 W BOSTON does not offer units with in unit laundry.
Does 2215 W BOSTON have a pool?
No, 2215 W BOSTON does not have a pool.
Does 2215 W BOSTON have accessible units?
No, 2215 W BOSTON does not have accessible units.
Does 2215 W BOSTON have units with dishwashers?
Yes, 2215 W BOSTON has units with dishwashers.
Have a question for 2215 W BOSTON?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Boulevard
2911 West Grand Boulevard
Detroit, MI 48202
Pavilion Apartments
1 Lafayette Plaisance St
Detroit, MI 48207
Detroit City Club Apartments
1431 Washington Blvd
Detroit, MI 48226
Cathedral Tower
80 E Hancock St
Detroit, MI 48201
DuCharme Place
1544 East Lafayette Street
Detroit, MI 48207
Riverfront Towers
250 Riverfront Dr
Detroit, MI 48226
Village of Hyde Park
2 Lafayette Plaisance Street
Detroit, MI 48207

Similar Pages

Detroit 1 BedroomsDetroit 2 Bedrooms
Detroit Apartments with ParkingDetroit Pet Friendly Places
Detroit Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Toledo, OHAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MI
Westland, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MINovi, MIRoseville, MIYpsilanti, MI
Rochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIMadison Heights, MIDearborn Heights, MIOak Park, MI

Nearby Neighborhoods

Downtown DetroitUniversity
Central

Apartments Near Colleges

College for Creative StudiesWayne State University
Wayne County Community College DistrictMott Community College
Concordia University-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity