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White Marsh, MD
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8726 GERST AVENUE
Last updated May 7 2020 at 6:07 AM

8726 GERST AVENUE

8726 Gerst Avenue · No Longer Available
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Location

8726 Gerst Avenue, White Marsh, MD 21128

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
parking
*** FACE TIME TOURS AVAILABLE *** LOCATION! LOCATION! LOCATION! VERY WELL MAINTAINED ALL BRICK RANCHER THE FEATURES BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS THROUGH THE MAIN LEVEL AND GIVE WAY TO 3 GENEROUS BEDROOM, 1 FULL BATH AND ONE HALF BATH BRIGHT EAT-IN KITCHEN OFFERS BREAKFAST BAR ALL APPLIANCES. STONE FIREPLACE IS FEATURED IN THE SPACIOUS LIVING ROOMS . VERY LARGE LOWER LEVEL IS GREAT FOR FAMILY FUN TIME AND ENTERTAINING. LARGE LOT/BACKYARD. CLOSE TO EVERYTHING BUT YET QUIET NEIGHBORHOOD. CLOSE TO MAJOR ROUTES SUCH AS 95.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8726 GERST AVENUE have any available units?
8726 GERST AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in White Marsh, MD.
What amenities does 8726 GERST AVENUE have?
Some of 8726 GERST AVENUE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8726 GERST AVENUE currently offering any rent specials?
8726 GERST AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 8726 GERST AVENUE pet-friendly?
No, 8726 GERST AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in White Marsh.
Does 8726 GERST AVENUE offer parking?
Yes, 8726 GERST AVENUE does offer parking.
Does 8726 GERST AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 8726 GERST AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 8726 GERST AVENUE have a pool?
No, 8726 GERST AVENUE does not have a pool.
Does 8726 GERST AVENUE have accessible units?
No, 8726 GERST AVENUE does not have accessible units.
Does 8726 GERST AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 8726 GERST AVENUE has units with dishwashers.
Does 8726 GERST AVENUE have units with air conditioning?
No, 8726 GERST AVENUE does not have units with air conditioning.
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