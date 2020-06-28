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Pikesville, MD
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2311 FALLS GABLE LN #E
Last updated December 8 2019 at 9:25 AM

2311 FALLS GABLE LN #E

2311 Falls Gable Lane · No Longer Available
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Location

2311 Falls Gable Lane, Pikesville, MD 21209

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
UPDATED 2 BEDROOM / 2 BATH CONDOMINIUM IN THE CONVENIENT AND DESIRABLE NEIGHBORHOOD OF FALLS GABLE. THIS LIGHT FILLED UNIT HAS JUST BEEN FRESHLY PAINTED AND FEATURES AN OPEN FLOOR PLAN WITH 2 MASTER BEDROOMS, BOTH WITH WALK IN CLOSETS, CEILING FANS AND NEW WINDOW TREATMENTS. THE KITCHEN FEATURES: GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, GAS RANGE AND NEW LED LIGHTING. THE LIVING ROOM HAS A GAS FIREPLACE WITH MANTLE, RECESSED LIGHTING AND PERGO FLOORING. THEUTILITY ROOM HAS A FULL SIZED WASHER AND DRYER. THERE IS RESERVED PARKING FOR YOU AND PLENTY OF PARKING FOR GUESTS. COMMUNITY AMENITIES INCLUDE A CLUB HOUSE, SWIMMING POOL AND MORE. MAKE THIS YOUR NEW HOME TODAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2311 FALLS GABLE LN #E have any available units?
2311 FALLS GABLE LN #E doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pikesville, MD.
What amenities does 2311 FALLS GABLE LN #E have?
Some of 2311 FALLS GABLE LN #E's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2311 FALLS GABLE LN #E currently offering any rent specials?
2311 FALLS GABLE LN #E is not currently offering any rent specials.
Is 2311 FALLS GABLE LN #E pet-friendly?
No, 2311 FALLS GABLE LN #E is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pikesville.
Does 2311 FALLS GABLE LN #E offer parking?
Yes, 2311 FALLS GABLE LN #E offers parking.
Does 2311 FALLS GABLE LN #E have units with washers and dryers?
Yes, 2311 FALLS GABLE LN #E offers units with in unit laundry.
Does 2311 FALLS GABLE LN #E have a pool?
Yes, 2311 FALLS GABLE LN #E has a pool.
Does 2311 FALLS GABLE LN #E have accessible units?
No, 2311 FALLS GABLE LN #E does not have accessible units.
Does 2311 FALLS GABLE LN #E have units with dishwashers?
Yes, 2311 FALLS GABLE LN #E has units with dishwashers.
Does 2311 FALLS GABLE LN #E have units with air conditioning?
No, 2311 FALLS GABLE LN #E does not have units with air conditioning.
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