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Olney, MD
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3208 ST FLORENCE TER
Last updated August 19 2019 at 7:30 PM

3208 ST FLORENCE TER

3208 St Florence Terrace · No Longer Available
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Location

3208 St Florence Terrace, Olney, MD 20832

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
stainless steel
pool
tennis court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
pool
tennis court
SUPERB 3 LEVEL TOWNHOUSE WITH A BRIGHT, OPEN FLOOR PLAN WITH FRENCH DOOR TO DECK, PRIVACY LOT TO COMMON AREA. EAT-IN KITCHEN WITH SILESTONE, STAINLESS STEEL APPLIANCES, RECESSED LIGHTING, RECREATION ROOM WITH MANTELED FIREPLACE. TENANT OCCUPIED UNTIL END OF JULY(PLS. BE CONSIDERATE) AVAIL APPROX. EARLY AUGUST. NEW CARPET TO BE INSTALLED AND TOUCH UP PAINT PRIOR TO MOVE IN. POOL, TENNIS, JOG PATHS & EASY CLOSEBY SHOPPING. GREAT LOCATION! GOOD CREDIT REQUIRED. $45 APPLICATION FEE FOR EACH APPLICANT 18+(ON LINE) BY APPOINTMENT ONLY - NO SIGN ON PROPERTY. SEE SHOWING INSTRUCTIONS ON SHOWING TIME

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3208 ST FLORENCE TER have any available units?
3208 ST FLORENCE TER doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Olney, MD.
What amenities does 3208 ST FLORENCE TER have?
Some of 3208 ST FLORENCE TER's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3208 ST FLORENCE TER currently offering any rent specials?
3208 ST FLORENCE TER is not currently offering any rent specials.
Is 3208 ST FLORENCE TER pet-friendly?
No, 3208 ST FLORENCE TER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Olney.
Does 3208 ST FLORENCE TER offer parking?
No, 3208 ST FLORENCE TER does not offer parking.
Does 3208 ST FLORENCE TER have units with washers and dryers?
Yes, 3208 ST FLORENCE TER offers units with in unit laundry.
Does 3208 ST FLORENCE TER have a pool?
Yes, 3208 ST FLORENCE TER has a pool.
Does 3208 ST FLORENCE TER have accessible units?
No, 3208 ST FLORENCE TER does not have accessible units.
Does 3208 ST FLORENCE TER have units with dishwashers?
Yes, 3208 ST FLORENCE TER has units with dishwashers.
Does 3208 ST FLORENCE TER have units with air conditioning?
No, 3208 ST FLORENCE TER does not have units with air conditioning.
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