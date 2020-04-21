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Gaithersburg, MD
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3 IRISH COURT
Last updated October 9 2019 at 3:21 AM

3 IRISH COURT

3 Irish Court · No Longer Available
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Location

3 Irish Court, Gaithersburg, MD 20878

Amenities

patio / balcony
granite counters
parking
recently renovated
playground
carpet
Unit Amenities
carpet
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
BRICK HOME IN THIS PRIME LOCATION NEAR EVERYTHING** NUMEROUS UPDATES TO BOAST: RENOVATED KITCHEN INCL. CABINETS, GRANITE COUNTERS, SS APPLIANCES** GLEAMING HW FLOORS ON MAIN** NEW CARPETS & FRESH PAINT** NEW HARDWARE THROUGHOUT INCL DOOR & BATHS** NEWER WINDOWS** FULL BATH IN BASMNT W/WALKOUT, FAMILY ROOM, ABUNDANT STORAGE & WORKSHOP AREA** WATER HEATER LESS THAN 2 YRS OLD** FENCED, LANDSCAPED YARD, DECK & OPEN PATIO AREA** STEPS FROM TOT LOTS** 2 ASSIGNED PARKING & OPEN SPOTS** MINUTES FROM KENTLANDS, RIO, SHOPS, EATS, 270, 370 & 200/ICC**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3 IRISH COURT have any available units?
3 IRISH COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gaithersburg, MD.
How much is rent in Gaithersburg, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gaithersburg Rent Report.
What amenities does 3 IRISH COURT have?
Some of 3 IRISH COURT's amenities include patio / balcony, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3 IRISH COURT currently offering any rent specials?
3 IRISH COURT is not currently offering any rent specials.
Is 3 IRISH COURT pet-friendly?
No, 3 IRISH COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gaithersburg.
Does 3 IRISH COURT offer parking?
Yes, 3 IRISH COURT offers parking.
Does 3 IRISH COURT have units with washers and dryers?
No, 3 IRISH COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 3 IRISH COURT have a pool?
No, 3 IRISH COURT does not have a pool.
Does 3 IRISH COURT have accessible units?
No, 3 IRISH COURT does not have accessible units.
Does 3 IRISH COURT have units with dishwashers?
No, 3 IRISH COURT does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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