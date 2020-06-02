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Brooklyn Park, MD
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5227 Patrick Henry Dr
Last updated March 6 2020 at 8:45 AM

5227 Patrick Henry Dr

5227 Patrick Henry Drive · No Longer Available
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Location

5227 Patrick Henry Drive, Brooklyn Park, MD 21225
Brooklyn Park

Amenities

w/d hookup
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
parking
APPLICATIONS ARE CURRENTLY PENDING FOR PROPERTY. RECENTLY RENOVATED 2 BED, 1 BATH TOWNHOME. REMODELED KITCHEN WITH ENERGY EFFICIENT APPLIANCES. HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT. CENTRAL AC & HEAT. WATER INCLUDED! TENANT MAINTAINS YARD/LANDSCAPING. OFF-STREET PARKING! $980 SECURITY DEPOSIT. VOUCHERS ACCEPTED. WASHER/DRYER HOOKUPS ONLY. NO PETS-SERVICE ANIMALS WELCOME. UNFINISHED BASEMENT. ALL OCCUPANTS 18 AND OVER MUST APPLY. $25 APPLICATION FEE PER ADULT. MAX INCOME LIMITS APPLY. Household Size/Maximum Income Limit: 1/$52,850 - 2/$60,400 - 3/$67,950 - 4/$75,500 - 5/$81,550. For example, if you have a household size of 3 your household combined income cannot exceed $67,950. Contact us for more information. www.acdsinc.org

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5227 Patrick Henry Dr have any available units?
5227 Patrick Henry Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brooklyn Park, MD.
What amenities does 5227 Patrick Henry Dr have?
Some of 5227 Patrick Henry Dr's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5227 Patrick Henry Dr currently offering any rent specials?
5227 Patrick Henry Dr is not currently offering any rent specials.
Is 5227 Patrick Henry Dr pet-friendly?
No, 5227 Patrick Henry Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brooklyn Park.
Does 5227 Patrick Henry Dr offer parking?
Yes, 5227 Patrick Henry Dr offers parking.
Does 5227 Patrick Henry Dr have units with washers and dryers?
No, 5227 Patrick Henry Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 5227 Patrick Henry Dr have a pool?
No, 5227 Patrick Henry Dr does not have a pool.
Does 5227 Patrick Henry Dr have accessible units?
No, 5227 Patrick Henry Dr does not have accessible units.
Does 5227 Patrick Henry Dr have units with dishwashers?
Yes, 5227 Patrick Henry Dr has units with dishwashers.
Does 5227 Patrick Henry Dr have units with air conditioning?
Yes, 5227 Patrick Henry Dr has units with air conditioning.
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