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8020 PARK LN
Last updated January 19 2020 at 5:10 AM

8020 PARK LN

8020 Park Lane · No Longer Available
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Location

8020 Park Lane, Bethesda, MD 20814

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8020 PARK LN have any available units?
8020 PARK LN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bethesda, MD.
What amenities does 8020 PARK LN have?
Some of 8020 PARK LN's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8020 PARK LN currently offering any rent specials?
8020 PARK LN is not currently offering any rent specials.
Is 8020 PARK LN pet-friendly?
No, 8020 PARK LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bethesda.
Does 8020 PARK LN offer parking?
Yes, 8020 PARK LN offers parking.
Does 8020 PARK LN have units with washers and dryers?
Yes, 8020 PARK LN offers units with in unit laundry.
Does 8020 PARK LN have a pool?
No, 8020 PARK LN does not have a pool.
Does 8020 PARK LN have accessible units?
No, 8020 PARK LN does not have accessible units.
Does 8020 PARK LN have units with dishwashers?
Yes, 8020 PARK LN has units with dishwashers.
Does 8020 PARK LN have units with air conditioning?
No, 8020 PARK LN does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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