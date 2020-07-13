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Arnold, MD
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1206 STONEWOOD COURT
Last updated July 4 2020 at 12:15 PM

1206 STONEWOOD COURT

1206 Stonewood Court · (443) 274-1120
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Location

1206 Stonewood Court, Arnold, MD 21409
Arnold

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,695

3 Bed · 2 Bath · 1360 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
fireplace
carpet
range
oven
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
range
refrigerator
Property Amenities
3BR HOME IN WHISPERING WOODS**PREFER NO SMOKING & NO PETS, WILL CONSIDER CASE BY CASE THOUGH**THIS HOME COULD USE AN INTERIOR PAINT JOB (WE WOULD SUPPLY THE PAINT) AND OTHER UPDATES THE OWNER WOULD PREFER NOT TO DO AT THIS TIME, SO IT DOES NOT SHOW SPIFFY. IT IS LIVABLE AND REASONABLY CLEAN WITH REASONABLE APPLIANCES, NEUTRAL CARPET, NEUTRAL PAINT, ETC AND IS PRICED LOWER BASED ON THE CONDITION. A TENANT THAT IS WILLING TO DO A LITTLE WORK THEMSELVES WILL GET THIS LOWER ASKING RENT IN RETURN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1206 STONEWOOD COURT have any available units?
1206 STONEWOOD COURT has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1206 STONEWOOD COURT have?
Some of 1206 STONEWOOD COURT's amenities include in unit laundry, dishwasher, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1206 STONEWOOD COURT currently offering any rent specials?
1206 STONEWOOD COURT is not currently offering any rent specials.
Is 1206 STONEWOOD COURT pet-friendly?
No, 1206 STONEWOOD COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arnold.
Does 1206 STONEWOOD COURT offer parking?
No, 1206 STONEWOOD COURT does not offer parking.
Does 1206 STONEWOOD COURT have units with washers and dryers?
Yes, 1206 STONEWOOD COURT offers units with in unit laundry.
Does 1206 STONEWOOD COURT have a pool?
No, 1206 STONEWOOD COURT does not have a pool.
Does 1206 STONEWOOD COURT have accessible units?
No, 1206 STONEWOOD COURT does not have accessible units.
Does 1206 STONEWOOD COURT have units with dishwashers?
Yes, 1206 STONEWOOD COURT has units with dishwashers.
Does 1206 STONEWOOD COURT have units with air conditioning?
No, 1206 STONEWOOD COURT does not have units with air conditioning.
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