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85 OLIVER
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85 OLIVER

85 Oliver Street · (781) 589-6587
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Location

85 Oliver Street, Malden, MA 02148
Maplewood

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INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 2F · Avail. now

$1,600

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1 Bed · 1 Bath · 9999 sqft

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Amenities

extra storage
range
refrigerator
Unit Amenities
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Property Amenities
LOVELY 2ND. FLOOR UNIT IN A 6 UNIT BUILDING. SMALL EAT IN KITCHEN WITH AMPLE CABINETS AND COUINTER SPACE. STOVE AND FRIDGE, ADJOING A SPACIOUS L.R. 1 FULL BATH. MSTR. BR IS QUEEN SIZE AND THERE IS A 1/2 ROOM -GREAT FOR EXTRA STORAGE OR HOME OFFICE AS WELL. STREET PARKING ONLY. RENT INCLUDES HEAT AND H.W. SHORT DISTANCE TO SHOPS, STORES, SHOWCASE CINEMA, BUS STOP WITH BUSES TO MALDEN STATION AND HAYMARKET. ALL UNITS WILL REMAIN AVAILABLE UNTIL COMPLETE PAPERWORK, SIGNED LEASES AND ALL MONIES HAVE BEEN PAID IN FULL. MUST HAVE VERIFIABLE INCOME, GOOD CREDIT AND REFERENCES AND GOOD RENTAL HISTORY. NO SMOKING AT ALL IN UNIT OR BUILDING. NO PETS AT ALL. LANDLORD IS REQUESTING SINGLE PERSON OCCUPANCY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 85 OLIVER have any available units?
85 OLIVER has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 85 OLIVER currently offering any rent specials?
85 OLIVER isn't currently offering any rent specials.
Is 85 OLIVER pet-friendly?
No, 85 OLIVER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Malden.
Does 85 OLIVER offer parking?
No, 85 OLIVER does not offer parking.
Does 85 OLIVER have units with washers and dryers?
No, 85 OLIVER does not offer units with in unit laundry.
Does 85 OLIVER have a pool?
No, 85 OLIVER does not have a pool.
Does 85 OLIVER have accessible units?
No, 85 OLIVER does not have accessible units.
Does 85 OLIVER have units with dishwashers?
No, 85 OLIVER does not have units with dishwashers.
Does 85 OLIVER have units with air conditioning?
No, 85 OLIVER does not have units with air conditioning.
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