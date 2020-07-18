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Mandeville, LA
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217 SKIPPER Drive
Last updated July 4 2020 at 1:57 AM

217 SKIPPER Drive

217 Skipper Dr · (985) 966-2755
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Location

217 Skipper Dr, Mandeville, LA 70471

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,150

3 Bed · 2 Bath · 2074 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
carport
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 217 SKIPPER Drive have any available units?
217 SKIPPER Drive has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 217 SKIPPER Drive have?
Some of 217 SKIPPER Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 217 SKIPPER Drive currently offering any rent specials?
217 SKIPPER Drive is not currently offering any rent specials.
Is 217 SKIPPER Drive pet-friendly?
No, 217 SKIPPER Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mandeville.
Does 217 SKIPPER Drive offer parking?
Yes, 217 SKIPPER Drive offers parking.
Does 217 SKIPPER Drive have units with washers and dryers?
No, 217 SKIPPER Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 217 SKIPPER Drive have a pool?
No, 217 SKIPPER Drive does not have a pool.
Does 217 SKIPPER Drive have accessible units?
No, 217 SKIPPER Drive does not have accessible units.
Does 217 SKIPPER Drive have units with dishwashers?
Yes, 217 SKIPPER Drive has units with dishwashers.
Does 217 SKIPPER Drive have units with air conditioning?
No, 217 SKIPPER Drive does not have units with air conditioning.
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