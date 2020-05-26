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14033 Stone Gate Dr.
Last updated June 15 2020 at 5:14 PM

14033 Stone Gate Dr.

14033 Stone Gate Drive · (225) 751-8847
COVID-19 Update
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Location

14033 Stone Gate Drive, Baton Rouge, LA 70816
Fairwood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 14033 Stone Gate Dr. · Avail. Aug 7

$1,895

Click to see floorplan

4 Bed · 2.5 Bath · 2144 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
14033 Stone Gate Dr. Available 08/07/20 Newer 4 bedroom house off Old Hammond $1895/mo. - INCREDIBLE NEW SUBDIVISION CONVENIENT TO I-12 AND OLD HAMMOND! GREAT FLOOR-PLAN WITH AN EXTRA LARGE KITCHEN AND LIVING AREA OPEN TO FORMAL DINING OR DEN AREA. AN ENTERTAINER'S DREAM WITH KITCHEN ISLAND, WALK-IN PANTRY, ELECTRIC COOK-TOP AND WALL OVEN AND THE HOUSE IS ALREADY WIRED FOR SURROUND SOUND! FRENCH DOORS LEAD OUT TO A LARGE COVERED BACK PORCH AND A PRIVACY FENCED BACKYARD. 8 FOOT PRIVACY FENCING ACROSS THE BACK AND 6FT PRIVACY UP THE SIDES OF THE YARD. EASY MAINTENANCE WITH ALL BEAUTIFUL CERAMIC TILE FLOORING DOWNSTAIRS AND CARPET UPSTAIRS! CENTRAL VACUUM SYSTEM. UPSTAIRS LAUNDRY ROOM WITH LOTS OF BUILT-INS. HUGE BEDROOMS AND THE MASTER BATH HAS THE JETTED TUB AND SEPARATE GLASS SHOWER. 2 THERMOSTATS: 1 UP AND 1 DOWN. UPSTAIRS BALCONY. FRESH INTERIOR PAINT AND LOVELY LANDSCAPING.
SECURITY DEPOSIT IS $1895
ACCEPTABLE PETS WILL REQUIRE A REFUNDABLE PET DEPOSIT.

Parking: dbl garage
Appliance: REFRIGERATOR, DISHWASHER, RANGE/OVEN, WASHER AND DRYER

ELECTRICITY IS WITH demco.
WATER, SEWER, TRASH WITH BRWATER.

Pics, Info, and Application available at www.TomMackeyProperties.com.

Marketed exclusively by Tom Mackey Real Estate Services, 9336 Interline Ave, Baton Rouge, LA 70809 225-751-8847
Licensed to practice real estate in LA.
All measurements and property info deemed reliable but not guaranteed.

(RLNE4840909)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14033 Stone Gate Dr. have any available units?
14033 Stone Gate Dr. has a unit available for $1,895 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Baton Rouge, LA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baton Rouge Rent Report.
What amenities does 14033 Stone Gate Dr. have?
Some of 14033 Stone Gate Dr.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14033 Stone Gate Dr. currently offering any rent specials?
14033 Stone Gate Dr. isn't currently offering any rent specials.
Is 14033 Stone Gate Dr. pet-friendly?
No, 14033 Stone Gate Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baton Rouge.
Does 14033 Stone Gate Dr. offer parking?
Yes, 14033 Stone Gate Dr. does offer parking.
Does 14033 Stone Gate Dr. have units with washers and dryers?
Yes, 14033 Stone Gate Dr. offers units with in unit laundry.
Does 14033 Stone Gate Dr. have a pool?
No, 14033 Stone Gate Dr. does not have a pool.
Does 14033 Stone Gate Dr. have accessible units?
No, 14033 Stone Gate Dr. does not have accessible units.
Does 14033 Stone Gate Dr. have units with dishwashers?
Yes, 14033 Stone Gate Dr. has units with dishwashers.
Have a question for 14033 Stone Gate Dr.?
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