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2551 SMITHFIELD Lane
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2551 SMITHFIELD Lane

2551 Smithfield Lane · (630) 664-8108
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Location

2551 Smithfield Lane, Aurora, IL 60503
Far Southeast

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2551 SMITHFIELD Lane have any available units?
2551 SMITHFIELD Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Aurora, IL.
How much is rent in Aurora, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Aurora Rent Report.
What amenities does 2551 SMITHFIELD Lane have?
Some of 2551 SMITHFIELD Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2551 SMITHFIELD Lane currently offering any rent specials?
2551 SMITHFIELD Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2551 SMITHFIELD Lane pet-friendly?
No, 2551 SMITHFIELD Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aurora.
Does 2551 SMITHFIELD Lane offer parking?
Yes, 2551 SMITHFIELD Lane offers parking.
Does 2551 SMITHFIELD Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2551 SMITHFIELD Lane offers units with in unit laundry.
Does 2551 SMITHFIELD Lane have a pool?
No, 2551 SMITHFIELD Lane does not have a pool.
Does 2551 SMITHFIELD Lane have accessible units?
No, 2551 SMITHFIELD Lane does not have accessible units.
Does 2551 SMITHFIELD Lane have units with dishwashers?
Yes, 2551 SMITHFIELD Lane has units with dishwashers.
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