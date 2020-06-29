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Woodstock, GA
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408 Lantern Lane
Last updated March 25 2020 at 10:59 PM

408 Lantern Lane

408 Lantern Lane · No Longer Available
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Location

408 Lantern Lane, Woodstock, GA 30188
Ridgewalk

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
WELCOMING TOWNHOME NEAR DOWNTOWN WOODSTOCK, ROPE MILL PARK, COSTCO, AND OUTLET MALL. QUIET NEIGHBOURHOOD. OPEN FLOOR PLAN. 3 BEDROOM AND 2 FULL BATHROOMS ON TOP LEVEL. MAIN LEVEL - HALF BATH WITH A NEW FLOOR; OPEN PLAN KITCHEN WITH FAMILY ROOM VIEW; PANTRY; BREAKFAST BAR AREA; COZY FIREPLACE IN FAMILY ROOM; LOTS OF NATURAL LIGHT. LARGE, NEW DECK, FACING THE REAR SIDE OF THE PROPERTY, ABOVE THE DOUBLE GARAGE (DRIVE UNDER THE MAIN LEVEL). FRESH INTERIOR PAINT. EASY ACCESS TO INTERSTATE 575.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 408 Lantern Lane have any available units?
408 Lantern Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Woodstock, GA.
How much is rent in Woodstock, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Woodstock Rent Report.
What amenities does 408 Lantern Lane have?
Some of 408 Lantern Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 408 Lantern Lane currently offering any rent specials?
408 Lantern Lane is not currently offering any rent specials.
Is 408 Lantern Lane pet-friendly?
No, 408 Lantern Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Woodstock.
Does 408 Lantern Lane offer parking?
Yes, 408 Lantern Lane offers parking.
Does 408 Lantern Lane have units with washers and dryers?
Yes, 408 Lantern Lane offers units with in unit laundry.
Does 408 Lantern Lane have a pool?
No, 408 Lantern Lane does not have a pool.
Does 408 Lantern Lane have accessible units?
No, 408 Lantern Lane does not have accessible units.
Does 408 Lantern Lane have units with dishwashers?
Yes, 408 Lantern Lane has units with dishwashers.
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