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Kennesaw, GA
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3361 ENGLISH OAKS
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3361 ENGLISH OAKS

3361 English Oaks Drive Northwest · No Longer Available
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Location

3361 English Oaks Drive Northwest, Kennesaw, GA 30144

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
garage
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
internet access
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3361 ENGLISH OAKS have any available units?
3361 ENGLISH OAKS doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kennesaw, GA.
What amenities does 3361 ENGLISH OAKS have?
Some of 3361 ENGLISH OAKS's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3361 ENGLISH OAKS currently offering any rent specials?
3361 ENGLISH OAKS is not currently offering any rent specials.
Is 3361 ENGLISH OAKS pet-friendly?
No, 3361 ENGLISH OAKS is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kennesaw.
Does 3361 ENGLISH OAKS offer parking?
Yes, 3361 ENGLISH OAKS offers parking.
Does 3361 ENGLISH OAKS have units with washers and dryers?
Yes, 3361 ENGLISH OAKS offers units with in unit laundry.
Does 3361 ENGLISH OAKS have a pool?
Yes, 3361 ENGLISH OAKS has a pool.
Does 3361 ENGLISH OAKS have accessible units?
No, 3361 ENGLISH OAKS does not have accessible units.
Does 3361 ENGLISH OAKS have units with dishwashers?
Yes, 3361 ENGLISH OAKS has units with dishwashers.
Does 3361 ENGLISH OAKS have units with air conditioning?
Yes, 3361 ENGLISH OAKS has units with air conditioning.
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