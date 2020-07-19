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Dunwoody, GA
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1159 Aurora Ct
Last updated April 23 2019 at 9:43 AM

1159 Aurora Ct

1159 Aurora Ct · No Longer Available
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Location

1159 Aurora Ct, Dunwoody, GA 30338

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1159 Aurora Ct have any available units?
1159 Aurora Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dunwoody, GA.
What amenities does 1159 Aurora Ct have?
Some of 1159 Aurora Ct's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1159 Aurora Ct currently offering any rent specials?
1159 Aurora Ct is not currently offering any rent specials.
Is 1159 Aurora Ct pet-friendly?
No, 1159 Aurora Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dunwoody.
Does 1159 Aurora Ct offer parking?
Yes, 1159 Aurora Ct offers parking.
Does 1159 Aurora Ct have units with washers and dryers?
No, 1159 Aurora Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 1159 Aurora Ct have a pool?
Yes, 1159 Aurora Ct has a pool.
Does 1159 Aurora Ct have accessible units?
No, 1159 Aurora Ct does not have accessible units.
Does 1159 Aurora Ct have units with dishwashers?
Yes, 1159 Aurora Ct has units with dishwashers.
Does 1159 Aurora Ct have units with air conditioning?
No, 1159 Aurora Ct does not have units with air conditioning.
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