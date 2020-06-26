All apartments in Douglasville
Find more places like
5800 Chapel Village Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Douglasville, GA
/
5800 Chapel Village Court
Last updated June 1 2019 at 10:27 AM

5800 Chapel Village Court

5800 Chapel Village Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Douglasville
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

5800 Chapel Village Court, Douglasville, GA 30135

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
pool table
garage
hot tub
WOW!!!...Custom Built Home/ Full Finished Basment and Private Pool/ Popular Chapel Hill Schools - WOW!!! COME SEE THIS WONDERFUL...CUSTOM BUILT HOME IN POPULAR CHAPEL VILLAGE SUBDIVISION JUST OFF CHAPEL HILL ROAD - CLOSE TO EVERYTHING.

THIS HOME IS ABSOLUTELY BEAUTIFUL...WITH PRIVATE POOL AND FULL FINISHED BASEMENT. (ALMOST 3300 SQUARE FEET)

THIS HOME HAS IT ALL. UPGRADES GALLORE!!! ATTENTION TO DETAILS.
THE OWNER HAS TAKEN PRIDE IN THIS HOME AND IT SHOWS.

HARDWOOD FLOORS, HIGH CEILINGS AND ELEGANT TREY CEILINGS, GORGEOUS TRIM PACKAGE, CUSTOM COLORS, BEAUTIFUL FIREPLACE, GOURMET KITCHEN, FULL FINISHED BASEMENT AND SUPER LARGE TWO STORY DECK OVERLOOKING PRIVATE BACK YARD WITH SPARKLING POOL. WE CAN CHANGE A ROOM COLOR TO A NEUTRAL COLOR.

MR. CLEAN LIVES HERE AND IT SHOWS. HOME IS IN A SMALL SUBDIVISION WITH ONLY TWO STREETS AND ONE ENTRANCE.

THIS HOME OFFERS SUPER SPACIOUS LIVING ROOM WITH BEAUTFUL HARDWOOD FLOORS, HIGH CEILINGS, GORGEOUS FIREPLACE AND LARGE PICTURE WINDOWS OFFERING NATURAL LIGHT.

GOURMET KITCHEN IS AMAZING!!!!..GRANITE COUNTERS, TILED BACK SPLASH, BEAUTIFUL CABINETS, HARDWOOD FLOORS AND ELEGANT CROWN AND UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES AND WINE KEEPER.

ALL APPLIANCES INCLUDED....UPGARDED STAINLESS STEEL REFRIDGERATOR, STOVE, DISHWASHER AND ABOVE THE COUNTER MICROWAVE.

HOME ALSO OFFERS SEPARATE EAT IN KITCHEN WITH HARDWOODS, BAY WINDOW AND PLENTY OF SPACE FOR A BREAKFAST TABLE.

SUPER SPACIOUS FORMAL DINING ROOM JUST OFF LIVING ROOM OFFERS WITH HARDWOOD FLOORS, DEEP TREY CEILINGS, ELEGANT TRIM AND FRENCH DOOR LEADING TO AMAZING DECK OVERLOOKING PRIVATE POOL.

HOME OFFERS AMAZING MASTER BEDROOM WITH HARDWOODS, CUSTOM COLORS, LARGE PICTURE WINDOWS, HIGH CEILINGS WITH BEAUTFUL TRIPLE TREY CEILING, ALONG WITH SUPER LARGE WALK IN CLOSET.

MASTER SPA BATH WITH TILE FLOORS, SEPARATE SOLID SURFACE VANITIES, DEEP JACCUZI TUB WITH LARGE PICTURE WINDOW AND SEPARATE LARGE SHOWER, ALONG WITH ELEGANT MIRRORS AND LIGHTNING.

THERE ARE 2 ADDITIONAL SPACIOUS BEDROOMS ON MAIN LEVEL WITH HARDWOOD FLOORS, HIGH CEILINGS AND AMPLE CLOSETS. THESE BEDROOMS ARE CLOSE PROXIMITY TO BEAUTIFUL RESORT STYLE GUEST BATH THAT OFFERS AWESOME VANITY, TILED FLOORS, CUSTOM STEP IN SPACIOUS SHOWER AND ELEGANT LIGHTING.

HOME OFFERS FULL FINISHED BASEMENT WITH ATTENTION TO DETAIL.

WONDERFUL SUPER SPACIOUS BONUS ROOM OR MAN CAVE.

THIS ROOM IS LARGE ENOUGH FOR A POOL TABLE AND SEPERATE SITTING AREA - GREAT FOR ENTERTAINING.

HOME ALSO HAS AN ADDTIONAL LARGE BEDROOM DOWNSTAIRS - GREAT AS A BEDROOM AND / OR SPACIOUS OFFICE, EXTRA DEN OR GUEST ROOM..... ALONG WITH A FULL BATH.

COME ENJOY COOKOUTS WITH FAMILY AND FRIENDS ON SUPER LARGE DECK OVERLOOKING PRIVATE YARD AND AMAZING POOL. THE DECK WAS PROFESSIONALLY DESIGNED AS ONLY THE BEST. OWNER CAN INCLUDE LAWN SERVICE AND POOL MAINTENANCE FOR AN ADDITIONAL $100/MO. ( TOTAL $2400 - LAWN AND POOL SERVICES INCLUDED )

HOME ALSO HAS 2 CAR GARAGE WITH PLENTY OF EXTRA ROOM FOR SHOP AREA OR STORAGE AND AN EXTRA UNFINSHED SMALL STORAGE ROOM AT THE SIDE NEAR BACK YARD.

SCHOOLS ARE....

CHAPEL HILL ELEMENTARY SCHOOL
CHAPEL HILL MIDDLE SCHOOL
CHAPEL HILL HIGH SCHOOL

HURRY!!!!....THIS HOME WILL LEASE QUICKLY.....IT WILL PROBABLY LEASE TO THE FIRST PERSON THAT SEES IT.

HOME IS IN POPULAR CHAPEL VILLAGE SUBDIVISION. THERE ARE ONLY 2 STREETS AND ONE ENTRANCE. ( SUPER GREAT SUBDIVISION IN GREAT LOCATION ). CLOSE TO EVERYTHING.- POPULAR ARBOR PLACE MALL AND PLENTY OF SHOPPING AND RESTAURANTS TOO. EASY COMMUTE TO ATLANTA, THE NORTH SIDE OR THE AIRPORT ( USING BACK ROADS ).

WILL LEASE FAST.

Home is Priced at:
$2400 (Lawn & Pool Maintenance included) or
$2300 (Tenants will be responsible for Lawn & Pool Maintenance)

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com

TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.

HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.

APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE4892682)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Similar Listings

Brook Valley
3492 Highway 5
Douglasville, GA 30135
Place at Midway
2281 Midway Rd
Douglasville, GA 30135
Lakeside at Arbor Place
3000 Highway 5
Douglasville, GA 30135
One Rocky Ridge
1 Rocky Ridge Blvd
Douglasville, GA 30134
Stewarts Mill
3421 W Stewarts Mill Rd
Douglasville, GA 30135
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?
Helpful Articles
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
13 Places to Get Free Moving Boxes
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)

Frequently Asked Questions

Does 5800 Chapel Village Court have any available units?
5800 Chapel Village Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglasville, GA.
How much is rent in Douglasville, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Douglasville Rent Report.
What amenities does 5800 Chapel Village Court have?
Some of 5800 Chapel Village Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5800 Chapel Village Court currently offering any rent specials?
5800 Chapel Village Court is not currently offering any rent specials.
Is 5800 Chapel Village Court pet-friendly?
No, 5800 Chapel Village Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglasville.
Does 5800 Chapel Village Court offer parking?
Yes, 5800 Chapel Village Court offers parking.
Does 5800 Chapel Village Court have units with washers and dryers?
No, 5800 Chapel Village Court does not offer units with in unit laundry.
Does 5800 Chapel Village Court have a pool?
Yes, 5800 Chapel Village Court has a pool.
Does 5800 Chapel Village Court have accessible units?
No, 5800 Chapel Village Court does not have accessible units.
Does 5800 Chapel Village Court have units with dishwashers?
Yes, 5800 Chapel Village Court has units with dishwashers.

Similar Pages

Douglasville 1 BedroomsDouglasville 2 BedroomsDouglasville Apartments with GymDouglasville Pet Friendly PlacesDouglasville Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GASmyrna, GAJohns Creek, GADuluth, GALawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GAStockbridge, GAMcDonough, GAWoodstock, GAPeachtree City, GATucker, GAConyers, GAEast Point, GASuwanee, GAChamblee, GANorth Decatur, GAAcworth, GANorth Druid Hills, GACollege Park, GAVinings, GAMilton, GALithia Springs, GACartersville, GALaGrange, GADoraville, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State UniversityLaGrange CollegeLife UniversityMorehouse College