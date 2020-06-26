5800 Chapel Village Court.

Amenities
WOW!!!...Custom Built Home/ Full Finished Basment and Private Pool/ Popular Chapel Hill Schools - WOW!!! COME SEE THIS WONDERFUL...CUSTOM BUILT HOME IN POPULAR CHAPEL VILLAGE SUBDIVISION JUST OFF CHAPEL HILL ROAD - CLOSE TO EVERYTHING.
THIS HOME IS ABSOLUTELY BEAUTIFUL...WITH PRIVATE POOL AND FULL FINISHED BASEMENT. (ALMOST 3300 SQUARE FEET)
THIS HOME HAS IT ALL. UPGRADES GALLORE!!! ATTENTION TO DETAILS.
THE OWNER HAS TAKEN PRIDE IN THIS HOME AND IT SHOWS.
HARDWOOD FLOORS, HIGH CEILINGS AND ELEGANT TREY CEILINGS, GORGEOUS TRIM PACKAGE, CUSTOM COLORS, BEAUTIFUL FIREPLACE, GOURMET KITCHEN, FULL FINISHED BASEMENT AND SUPER LARGE TWO STORY DECK OVERLOOKING PRIVATE BACK YARD WITH SPARKLING POOL. WE CAN CHANGE A ROOM COLOR TO A NEUTRAL COLOR.
MR. CLEAN LIVES HERE AND IT SHOWS. HOME IS IN A SMALL SUBDIVISION WITH ONLY TWO STREETS AND ONE ENTRANCE.
THIS HOME OFFERS SUPER SPACIOUS LIVING ROOM WITH BEAUTFUL HARDWOOD FLOORS, HIGH CEILINGS, GORGEOUS FIREPLACE AND LARGE PICTURE WINDOWS OFFERING NATURAL LIGHT.
GOURMET KITCHEN IS AMAZING!!!!..GRANITE COUNTERS, TILED BACK SPLASH, BEAUTIFUL CABINETS, HARDWOOD FLOORS AND ELEGANT CROWN AND UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES AND WINE KEEPER.
ALL APPLIANCES INCLUDED....UPGARDED STAINLESS STEEL REFRIDGERATOR, STOVE, DISHWASHER AND ABOVE THE COUNTER MICROWAVE.
HOME ALSO OFFERS SEPARATE EAT IN KITCHEN WITH HARDWOODS, BAY WINDOW AND PLENTY OF SPACE FOR A BREAKFAST TABLE.
SUPER SPACIOUS FORMAL DINING ROOM JUST OFF LIVING ROOM OFFERS WITH HARDWOOD FLOORS, DEEP TREY CEILINGS, ELEGANT TRIM AND FRENCH DOOR LEADING TO AMAZING DECK OVERLOOKING PRIVATE POOL.
HOME OFFERS AMAZING MASTER BEDROOM WITH HARDWOODS, CUSTOM COLORS, LARGE PICTURE WINDOWS, HIGH CEILINGS WITH BEAUTFUL TRIPLE TREY CEILING, ALONG WITH SUPER LARGE WALK IN CLOSET.
MASTER SPA BATH WITH TILE FLOORS, SEPARATE SOLID SURFACE VANITIES, DEEP JACCUZI TUB WITH LARGE PICTURE WINDOW AND SEPARATE LARGE SHOWER, ALONG WITH ELEGANT MIRRORS AND LIGHTNING.
THERE ARE 2 ADDITIONAL SPACIOUS BEDROOMS ON MAIN LEVEL WITH HARDWOOD FLOORS, HIGH CEILINGS AND AMPLE CLOSETS. THESE BEDROOMS ARE CLOSE PROXIMITY TO BEAUTIFUL RESORT STYLE GUEST BATH THAT OFFERS AWESOME VANITY, TILED FLOORS, CUSTOM STEP IN SPACIOUS SHOWER AND ELEGANT LIGHTING.
HOME OFFERS FULL FINISHED BASEMENT WITH ATTENTION TO DETAIL.
WONDERFUL SUPER SPACIOUS BONUS ROOM OR MAN CAVE.
THIS ROOM IS LARGE ENOUGH FOR A POOL TABLE AND SEPERATE SITTING AREA - GREAT FOR ENTERTAINING.
HOME ALSO HAS AN ADDTIONAL LARGE BEDROOM DOWNSTAIRS - GREAT AS A BEDROOM AND / OR SPACIOUS OFFICE, EXTRA DEN OR GUEST ROOM..... ALONG WITH A FULL BATH.
COME ENJOY COOKOUTS WITH FAMILY AND FRIENDS ON SUPER LARGE DECK OVERLOOKING PRIVATE YARD AND AMAZING POOL. THE DECK WAS PROFESSIONALLY DESIGNED AS ONLY THE BEST. OWNER CAN INCLUDE LAWN SERVICE AND POOL MAINTENANCE FOR AN ADDITIONAL $100/MO. ( TOTAL $2400 - LAWN AND POOL SERVICES INCLUDED )
HOME ALSO HAS 2 CAR GARAGE WITH PLENTY OF EXTRA ROOM FOR SHOP AREA OR STORAGE AND AN EXTRA UNFINSHED SMALL STORAGE ROOM AT THE SIDE NEAR BACK YARD.
SCHOOLS ARE....
CHAPEL HILL ELEMENTARY SCHOOL
CHAPEL HILL MIDDLE SCHOOL
CHAPEL HILL HIGH SCHOOL
HURRY!!!!....THIS HOME WILL LEASE QUICKLY.....IT WILL PROBABLY LEASE TO THE FIRST PERSON THAT SEES IT.
HOME IS IN POPULAR CHAPEL VILLAGE SUBDIVISION. THERE ARE ONLY 2 STREETS AND ONE ENTRANCE. ( SUPER GREAT SUBDIVISION IN GREAT LOCATION ). CLOSE TO EVERYTHING.- POPULAR ARBOR PLACE MALL AND PLENTY OF SHOPPING AND RESTAURANTS TOO. EASY COMMUTE TO ATLANTA, THE NORTH SIDE OR THE AIRPORT ( USING BACK ROADS ).
WILL LEASE FAST.
Home is Priced at:
$2400 (Lawn & Pool Maintenance included) or
$2300 (Tenants will be responsible for Lawn & Pool Maintenance)
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com
TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.
HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE4892682)