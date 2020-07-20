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3884 W Bridle Court Available 05/10/19 WOW!!....GORGEOUS HOME WITH FULL FINISHED BASEMENT/ CHAPEL HILL SCHOOLS - WOW!!!....THIS IS A WONDERFUL HOME LOCATED IN POPULAR SADDLE CREEK SUBDIVISION - JUST OFF CHAPEL HILL ROAD..
THIS HOME IS 1300.00 ON A 2 YEAR
WOW!!!....THIS IS A WONDERFUL HOME LOCATED IN POPULAR SADDLE CREEK SUBDIVISION. - JUST OFF CHAPEL HILL ROAD - CLOSE TO KROGER.
HOME OFFERS....SUPER SPACIOUS LIVING ROOM WITH HIGH CEILINGS, PICTURE WINDOWS AND BEAUTIFUL FIREPLACE.
GOURMET KITCHEN WITH LOTS OF CABINET SPACE AND PLENTY OF COUNTER SPACE TOO.
****************ALL APPLIANCES INCLUDED ********************
STOVE, FRIDGE,AND DISHWASHER.
THERE IS A LARGE AREA FOR FORMAL DINING ROOM WITH PLENTY OF SPACE FOR A LARGE TABLE AND CHINA CABINET TOO.
GORGEOUS MASTER BEDROOM WITH TREY CEILINGS, LARGE PICTURE WINDOWS AND SUPER LARGE WALK IN CLOSET. BEAUTIFUL MASTER BATH WITH LARGE GARDEN TUB AND SEPERATE SHOWER.
THERE ARE 2 ADDITIONAL BEDROOMS ON THE MAIN FLOOR. THESE ROOMS ARE SPACIOUS WITH NATURAL LIGHITNG AND LARGE CLOSETS.
THIS HOME OFFERS SUPER LARGE.....FINISHED BASEMENT.
SUPER LARGE MEDIA ROOM / BONUS ROOM THAT CAN BE A BEDROOM / DEN OR MEDIA ROOM / OFFICE OR AN AWESOME MAN CAVE.
THERE IS ALSO AN EXTRA ROOM DOWN STAIRS THAT WOULD BE GREAT FOR AN OFFICE OR EXERCISE ROOM.
THESE DOWN STAIR ROOMS WOULD ALSO BE GREAT FOR ENTERTAINING GUESTS.
THERE IS ALSO AN EXTRA FULL BATH DOWNSTAIRS NEAR MEDIA ROOM / BONUS ROOM.
COME ENJOY COOKOUTS WITH FRIENDS ON LARGE PATIO OVERLOOKING PRIVATE........... BACK YARD.
THIS HOME IS A GREAT SUBDIVISION AND ON A SMALL STREET - ENDING IN A CUL DE SAC.
GREAT LOCATION.....CLOSE TO ATLANTA, THE NORTH SIDE AND THE AIRPORT TOO - USING BACK ROADS.
SCHOOLS ARE:
CHAPEL HILL ELEMENTARY
CHAPEL HILL MIDDLE
NEW MANCHESTER HIGH
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com
TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.
HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE1916365)