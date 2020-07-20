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3884 W Bridle Court
Last updated April 9 2019 at 10:23 AM

3884 W Bridle Court

3884 West Bridle Court · No Longer Available
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Location

3884 West Bridle Court, Douglas County, GA 30135
Chapel Hills

Amenities

patio / balcony
dishwasher
walk in closets
gym
fireplace
media room
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
media room
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THERE ARE 2 ADDITIONAL BEDROOMS ON THE MAIN FLOOR. THESE ROOMS ARE SPACIOUS WITH NATURAL LIGHITNG AND LARGE CLOSETS.

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SUPER LARGE MEDIA ROOM / BONUS ROOM THAT CAN BE A BEDROOM / DEN OR MEDIA ROOM / OFFICE OR AN AWESOME MAN CAVE.

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THIS HOME IS A GREAT SUBDIVISION AND ON A SMALL STREET - ENDING IN A CUL DE SAC.

GREAT LOCATION.....CLOSE TO ATLANTA, THE NORTH SIDE AND THE AIRPORT TOO - USING BACK ROADS.

SCHOOLS ARE:
CHAPEL HILL ELEMENTARY
CHAPEL HILL MIDDLE
NEW MANCHESTER HIGH

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

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HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.

APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed

(RLNE1916365)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3884 W Bridle Court have any available units?
3884 W Bridle Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglas County, GA.
What amenities does 3884 W Bridle Court have?
Some of 3884 W Bridle Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3884 W Bridle Court currently offering any rent specials?
3884 W Bridle Court is not currently offering any rent specials.
Is 3884 W Bridle Court pet-friendly?
No, 3884 W Bridle Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglas County.
Does 3884 W Bridle Court offer parking?
No, 3884 W Bridle Court does not offer parking.
Does 3884 W Bridle Court have units with washers and dryers?
No, 3884 W Bridle Court does not offer units with in unit laundry.
Does 3884 W Bridle Court have a pool?
No, 3884 W Bridle Court does not have a pool.
Does 3884 W Bridle Court have accessible units?
No, 3884 W Bridle Court does not have accessible units.
Does 3884 W Bridle Court have units with dishwashers?
Yes, 3884 W Bridle Court has units with dishwashers.
Does 3884 W Bridle Court have units with air conditioning?
No, 3884 W Bridle Court does not have units with air conditioning.
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