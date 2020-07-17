2240 Pennsylvania Court

Amenities
WOW!!..GORGEOUS HOME/ UPGRADES/ FIN. BSMNT/ SMALL SUB/ GREAT LOCATION - WOW!....GORGEOUS HOME!!!!.....BEAUTIFUL 3 STORY TRADITIONAL HOME....NOT A SPLIT FOYER.
THIS HOME IS WONDERFUL WITH SO MANY EXTRAS...HARDWOODS/ HIGH CEILINGS/ ELEGANT TRIM/ ARCHED DOORWAYS / COLUMNS.
THIS HOME OFFERS LARGE FAMILY ROOM WITH HIGH CEILINGS, COLUMNS AND GORGEOUS FIREPLACE.
AMAZING KITCHEN....... EAT IN KITCHEN WITH LOTS OF COUNTER SPACE AND CABINETS TOO. KITCHEN HAS SPACE FOR SMALL TABLE WITH A BAY WINDOW.
HOME ALSO HAS A FORMAL DINING ROOM AND FORMAL DEN WITH WIDE ARCHED DOORWAY AND COLUMNS.
GORGEOUS MASTER BEDROOM WITH ELEGANT TREY CEILINGS AND A LARGE SITTING AREA AND...... SUPER LARGE WALK IN CLOSET.
AMAZING MASTER BATH WITH SEPARATE VANITIES AND RELAXING JACUZZI OVERLOOKING HUGE PICTURE WINDOW.
UPSTAIRS....THERE ARE ALSO TWO OTHER SPACIOUS BEDROOMS WITH LARGE CLOSETS.
ONE OF THE ROOMS IS SUPER LARGE....HAS A SEPARATE AREA ADDING ROOM FOR A STUDY WITH ROOM FOR A DESK OR A SEPARATE PLAY AREA.
THIS HOME IS A 3 STORY HOME WITH LIVING AREA ON MAIN FLOOR, BEDROOMS UPSTAIRS AND ADDITIONAL 2 ROOMS DOWNSTAIRS.
DOWNSTAIRS THERE ARE TWO ADDITIONAL ROOMS. ONE ROOM IS SUPER LARGE - WHICH CAN BE A MEDIA ROOM FOR ENTERTAINING OR AN EXERCISE ROOM.
HOME IS LOCATED ON A CUL DE SAC AND IS IN A SMALL SUBDIVISION - ONLY ABOUT 25 HOUSES AND TWO STREETS.
THIS IS WONDERFUL SUBDIVISION..............MOUNT VERNON ESTATES....JUST OFF FAIRBURN ROAD...ON MOUNT VERNON ROAD - CLOSE TO SWEET WATER CREEK STATE PARK
SWEET WATER CREEK STATE PARK IS ABOUT ONE MILE FROM SUBDIVISION.
THIS PARK IS GREAT FOR PICNICS, FEEDING THE DUCKS, FISHING, WALKING THE TRAILS AND HAS PLAYGROUNDS AND CANOES TOO.
HOME IS IN A GREAT LOCATION......EASY ACCESS TO ATLANTA, THE NORTHSIDE AND THE AIRPORT - USING BACK ROADS.
THIS IS A BEAUTIFUL TRADITIONAL HOME....NOT A SPLIT FOYER.
HOME OFFERS HUGE WRAP AROUND FRONT PORCH.
COME ENJOY COOKOUTS WITH FRIENDS ON LARGE BACK DECK OVERLOOKING SUPER PRIVATE BACK YARD.
THIS HOME IS AWESOME....WILL PROBABLY LEASE TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
IMPORTANT!!!!.............PLEASE REMEMBER....FOR GPS PURPOSES.... HOME IS IN DOUGLASVILLE BUT HAS A LITHIA SPRINGS ADDRESS.
IHURRY! THIS IS A GREAT HOME AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. No Dispoossessory
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR ANY OF OUR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com. WE GET NEW HOMES OFTEN AND LIST ALL OF HOMES ON OUR WEBSITE.
TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com
No Pets Allowed
(RLNE3999144)