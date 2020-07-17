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2240 Pennsylvania Court
Last updated July 15 2020 at 6:55 PM

2240 Pennsylvania Court

2240 Pennsylvania Court · (678) 540-8650
COVID-19 Update
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Location

2240 Pennsylvania Court, Douglas County, GA 30122

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 2240 Pennsylvania Court · Avail. now

$1,550

5 Bed · 2.5 Bath · 3066 sqft

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Amenities

patio / balcony
recently renovated
walk in closets
gym
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fireplace
Unit Amenities
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patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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ONE OF THE ROOMS IS SUPER LARGE....HAS A SEPARATE AREA ADDING ROOM FOR A STUDY WITH ROOM FOR A DESK OR A SEPARATE PLAY AREA.

THIS HOME IS A 3 STORY HOME WITH LIVING AREA ON MAIN FLOOR, BEDROOMS UPSTAIRS AND ADDITIONAL 2 ROOMS DOWNSTAIRS.

DOWNSTAIRS THERE ARE TWO ADDITIONAL ROOMS. ONE ROOM IS SUPER LARGE - WHICH CAN BE A MEDIA ROOM FOR ENTERTAINING OR AN EXERCISE ROOM.

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THIS IS WONDERFUL SUBDIVISION..............MOUNT VERNON ESTATES....JUST OFF FAIRBURN ROAD...ON MOUNT VERNON ROAD - CLOSE TO SWEET WATER CREEK STATE PARK

SWEET WATER CREEK STATE PARK IS ABOUT ONE MILE FROM SUBDIVISION.

THIS PARK IS GREAT FOR PICNICS, FEEDING THE DUCKS, FISHING, WALKING THE TRAILS AND HAS PLAYGROUNDS AND CANOES TOO.

HOME IS IN A GREAT LOCATION......EASY ACCESS TO ATLANTA, THE NORTHSIDE AND THE AIRPORT - USING BACK ROADS.

THIS IS A BEAUTIFUL TRADITIONAL HOME....NOT A SPLIT FOYER.

HOME OFFERS HUGE WRAP AROUND FRONT PORCH.

COME ENJOY COOKOUTS WITH FRIENDS ON LARGE BACK DECK OVERLOOKING SUPER PRIVATE BACK YARD.

THIS HOME IS AWESOME....WILL PROBABLY LEASE TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.

IMPORTANT!!!!.............PLEASE REMEMBER....FOR GPS PURPOSES.... HOME IS IN DOUGLASVILLE BUT HAS A LITHIA SPRINGS ADDRESS.

IHURRY! THIS IS A GREAT HOME AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. No Dispoossessory
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable

IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR ANY OF OUR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com. WE GET NEW HOMES OFTEN AND LIST ALL OF HOMES ON OUR WEBSITE.

TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.

APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE3999144)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2240 Pennsylvania Court have any available units?
2240 Pennsylvania Court has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2240 Pennsylvania Court have?
Some of 2240 Pennsylvania Court's amenities include patio / balcony, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2240 Pennsylvania Court currently offering any rent specials?
2240 Pennsylvania Court is not currently offering any rent specials.
Is 2240 Pennsylvania Court pet-friendly?
No, 2240 Pennsylvania Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglas County.
Does 2240 Pennsylvania Court offer parking?
No, 2240 Pennsylvania Court does not offer parking.
Does 2240 Pennsylvania Court have units with washers and dryers?
No, 2240 Pennsylvania Court does not offer units with in unit laundry.
Does 2240 Pennsylvania Court have a pool?
No, 2240 Pennsylvania Court does not have a pool.
Does 2240 Pennsylvania Court have accessible units?
No, 2240 Pennsylvania Court does not have accessible units.
Does 2240 Pennsylvania Court have units with dishwashers?
No, 2240 Pennsylvania Court does not have units with dishwashers.
Does 2240 Pennsylvania Court have units with air conditioning?
No, 2240 Pennsylvania Court does not have units with air conditioning.
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