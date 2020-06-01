3117 SUMMER CRUISE DRIVE

Amenities
LOVELY AND SPACIOUS 4BR 2.5 BATH, TWO STORY HOME IN ESTABLISHED NEIGHBORHOOD NEAR TO
SCHOOLS , SHOPPING AND EXPRESSWAYS, THIS HOME FEATURES NEWLY PAINTED INTERIOR, ALL
CERAMIC TILES AND LAMINATE FLOORING THROUGHOUT HOME , FORMAL LIVING AND DINING AREAS,
LARGE MASTER BEDROOM DOWNSTAIRS, MASTER BATH HAS GARDEN TUB, DOUBLE VANITIES AND
LARGE WALK-IN CLOSET, SECONDARY BEDROOMS UPSTAIRS, SPACIOUS KITCHEN AREAS WITH PLENTY
OF CABINET SPACE, SLIDING GLASS DOOR LEADS TO LARGE COVERED SCREEN PATIO, HOME ALSO HAS
LARGE FRONT PORCH …WITH A COMMUNITY POOL, AND TENNIS COURTS FOR YOUR ENJOYMENT, THIS IS A
NICE HOME FOR A GROWING FAMILY.