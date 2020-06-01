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Valrico, FL
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3117 SUMMER CRUISE DRIVE
Last updated August 13 2019 at 11:29 PM

3117 SUMMER CRUISE DRIVE

3117 Summer Cruise Drive · No Longer Available
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Location

3117 Summer Cruise Drive, Valrico, FL 33594

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
tennis court
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
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NICE HOME FOR A GROWING FAMILY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3117 SUMMER CRUISE DRIVE have any available units?
3117 SUMMER CRUISE DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Valrico, FL.
What amenities does 3117 SUMMER CRUISE DRIVE have?
Some of 3117 SUMMER CRUISE DRIVE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3117 SUMMER CRUISE DRIVE currently offering any rent specials?
3117 SUMMER CRUISE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 3117 SUMMER CRUISE DRIVE pet-friendly?
No, 3117 SUMMER CRUISE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Valrico.
Does 3117 SUMMER CRUISE DRIVE offer parking?
Yes, 3117 SUMMER CRUISE DRIVE offers parking.
Does 3117 SUMMER CRUISE DRIVE have units with washers and dryers?
No, 3117 SUMMER CRUISE DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 3117 SUMMER CRUISE DRIVE have a pool?
Yes, 3117 SUMMER CRUISE DRIVE has a pool.
Does 3117 SUMMER CRUISE DRIVE have accessible units?
No, 3117 SUMMER CRUISE DRIVE does not have accessible units.
Does 3117 SUMMER CRUISE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 3117 SUMMER CRUISE DRIVE has units with dishwashers.
Does 3117 SUMMER CRUISE DRIVE have units with air conditioning?
No, 3117 SUMMER CRUISE DRIVE does not have units with air conditioning.
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