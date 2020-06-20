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The Hammocks, FL
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16766 SW 95 STREET
Last updated May 22 2020 at 1:36 AM

16766 SW 95 STREET

16766 Southwest 95th Street · (561) 866-8697
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Location

16766 Southwest 95th Street, The Hammocks, FL 33196

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,500

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3 Bed · 3 Bath · 1608 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16766 SW 95 STREET have any available units?
16766 SW 95 STREET has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16766 SW 95 STREET have?
Some of 16766 SW 95 STREET's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16766 SW 95 STREET currently offering any rent specials?
16766 SW 95 STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 16766 SW 95 STREET pet-friendly?
No, 16766 SW 95 STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in The Hammocks.
Does 16766 SW 95 STREET offer parking?
Yes, 16766 SW 95 STREET does offer parking.
Does 16766 SW 95 STREET have units with washers and dryers?
Yes, 16766 SW 95 STREET offers units with in unit laundry.
Does 16766 SW 95 STREET have a pool?
Yes, 16766 SW 95 STREET has a pool.
Does 16766 SW 95 STREET have accessible units?
No, 16766 SW 95 STREET does not have accessible units.
Does 16766 SW 95 STREET have units with dishwashers?
Yes, 16766 SW 95 STREET has units with dishwashers.
Does 16766 SW 95 STREET have units with air conditioning?
No, 16766 SW 95 STREET does not have units with air conditioning.
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