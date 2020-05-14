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Surfside, FL
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8910 COLLINS AVE - 2
Last updated May 14 2020 at 3:44 AM

8910 COLLINS AVE - 2

8910 Collins Avenue · (954) 448-3168
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Location

8910 Collins Avenue, Surfside, FL 33154
Surfside

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$1,150

Click to see floorplan

Studio · 1 Bath · 500 sqft

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Amenities

on-site laundry
hardwood floors
parking
pool
air conditioning
bbq/grill
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
oven
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
STUNNING, VERY SPACIOUS STUDIO WITH BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS AND REMOTE CONTROLLED FAN WITH OVERHEAD LIGHT. FULL KITCHEN WITH BRAND NEW REFRIGERATOR AND GAS RANGE. PLENTY CLOSET SPACE, ICE COLD AC WALL UNIT UNDER KITCHEN WINDOW WHICH BLOWS DIRECTLY INTO LIVING AREA. BEACH ACCESS DIRECTLY ACROSS THE STREET (28 STEPS TO THE SAND). THIS UNIT IS A GEM. WATER AND GAS INCLUDED IN RENT. MINIMUM 1 YEAR LEASE AND REASONABLE SECURITY DEPOSIT. NO SMOKING AND NO PETS. CALL ADAM WITH MAYFAIR REAL ESTATE AT 954-448-3168 FOR A SHOWING AND OR TEXT 954-448-3168.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8910 COLLINS AVE - 2 have any available units?
8910 COLLINS AVE - 2 has a unit available for $1,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8910 COLLINS AVE - 2 have?
Some of 8910 COLLINS AVE - 2's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8910 COLLINS AVE - 2 currently offering any rent specials?
8910 COLLINS AVE - 2 isn't currently offering any rent specials.
Is 8910 COLLINS AVE - 2 pet-friendly?
No, 8910 COLLINS AVE - 2 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surfside.
Does 8910 COLLINS AVE - 2 offer parking?
Yes, 8910 COLLINS AVE - 2 does offer parking.
Does 8910 COLLINS AVE - 2 have units with washers and dryers?
No, 8910 COLLINS AVE - 2 does not offer units with in unit laundry.
Does 8910 COLLINS AVE - 2 have a pool?
Yes, 8910 COLLINS AVE - 2 has a pool.
Does 8910 COLLINS AVE - 2 have accessible units?
No, 8910 COLLINS AVE - 2 does not have accessible units.
Does 8910 COLLINS AVE - 2 have units with dishwashers?
No, 8910 COLLINS AVE - 2 does not have units with dishwashers.
Does 8910 COLLINS AVE - 2 have units with air conditioning?
Yes, 8910 COLLINS AVE - 2 has units with air conditioning.
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