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3727 Alabama Avenue Northeast
Last updated October 22 2019 at 8:31 PM

3727 Alabama Avenue Northeast

3727 Alabama Avenue Northeast · No Longer Available
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Location

3727 Alabama Avenue Northeast, St. Petersburg, FL 33703
Shore Acres

Amenities

patio / balcony
pet friendly
carport
recently renovated
pool
furnished
Unit Amenities
furnished
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
AVAILABLE 12/1/2019.
THIS HOME IS SITUATED MINUTES FROM DOWNTOWN ST. PETE AND ALL OF LIFE'S CONVENIENCES. THE HOME FEATURES: OPEN FLOOR PLAN, CARPORT, INSIDE LAUNDRY, GLASSED FLORIDA ROOM OVERLOOKING A CABANA AND PRIVATE POOL, FENCED YARD, SCREENED PORCH WITH BRICK PAVERS, TILE FLOORS IN LIVING/DINING, NEW FLOORS IN BEDROOMS, SPACIOUS UPDATED BATH, AND MOREL. THE HOME IS TURN KEY FURNISHED, BUT CAN BE LEASED VACANT AS WELL. PLEASE CONTACT BETH AT PROPERTY TRACK TO SCHEDULE A VIEWING OF THE HOME AT 727-888-5225

Rental Terms: Rent: $1,950, Application Fee: $75, Security Deposit: $1,950, Available 12/1/19

Pet Policy: Cats allowed, Dogs allowed
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3727 Alabama Avenue Northeast have any available units?
3727 Alabama Avenue Northeast doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 3727 Alabama Avenue Northeast have?
Some of 3727 Alabama Avenue Northeast's amenities include patio / balcony, pet friendly, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3727 Alabama Avenue Northeast currently offering any rent specials?
3727 Alabama Avenue Northeast is not currently offering any rent specials.
Is 3727 Alabama Avenue Northeast pet-friendly?
Yes, 3727 Alabama Avenue Northeast is pet friendly.
Does 3727 Alabama Avenue Northeast offer parking?
Yes, 3727 Alabama Avenue Northeast offers parking.
Does 3727 Alabama Avenue Northeast have units with washers and dryers?
No, 3727 Alabama Avenue Northeast does not offer units with in unit laundry.
Does 3727 Alabama Avenue Northeast have a pool?
Yes, 3727 Alabama Avenue Northeast has a pool.
Does 3727 Alabama Avenue Northeast have accessible units?
No, 3727 Alabama Avenue Northeast does not have accessible units.
Does 3727 Alabama Avenue Northeast have units with dishwashers?
No, 3727 Alabama Avenue Northeast does not have units with dishwashers.
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