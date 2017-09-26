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Riverview, FL
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13301 GRAHAM YARDEN DRIVE
Last updated April 22 2020 at 7:45 PM

13301 GRAHAM YARDEN DRIVE

13301 Graham Yarden Drive · No Longer Available
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Location

13301 Graham Yarden Drive, Riverview, FL 33579
South Fork

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
3 WAY SPLIT BEDROOM PLAN, 4 BEDROOMS, 3 FULL BATHS, SET UP COULD FUNCTION AS AN IN-LAW SUITE, LARGE ISLAND KITCHEN, 42 INCH HONEY OAK CABINETRY, GRANITE COUNTERS AND STAINLESS APPLIANCES, WASHER AND DRYER INCLUDED. LARGE UTILITY ROOM WITH CABINETS, SPACIOUS BEDROOMS, BIG FAMILY ROOM, PLANT SHELVES, MASTER WITH 2/WALK IN CLOSETS, GARDEN TUB W/SEPARATE OVER SIZED WALK IN SHOWER, WINDOW TREATMENTS, PLUSH CARPETING, TILE IN ALL WET AREAS. HOME HAS BEEN WELL CARED FOR. OVER SIZED 3 CAR GARAGE, SPRINKLER SYSTEM, LANDSCAPED AND SCREENED PATIO OVERLOOKING CONSERVATION AREA. YARD PEST AND FERTILIZATION INCLUDED. POOL COMMUNITY. EASY ACCESS TO I-75 HOSPITAL, SHOPPING AND RESTAURANTS. HIGH SCHOOL TO CHANGE FOR 2020-2021 SCHOOL YEAR. ONE TIME LEASE PREP FEE OF $100 DUE AT SIGNING OF THE LEASE. HOA APPROVAL MAY TAKE UP TO 2 WEEKS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE have any available units?
13301 GRAHAM YARDEN DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Riverview, FL.
How much is rent in Riverview, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Riverview Rent Report.
What amenities does 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE have?
Some of 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE currently offering any rent specials?
13301 GRAHAM YARDEN DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE pet-friendly?
No, 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Riverview.
Does 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE offer parking?
Yes, 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE offers parking.
Does 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE have a pool?
Yes, 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE has a pool.
Does 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE have accessible units?
No, 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE does not have accessible units.
Does 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 13301 GRAHAM YARDEN DRIVE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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