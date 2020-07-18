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6903 301ST AVENUE N
Last updated July 14 2020 at 7:27 AM

6903 301ST AVENUE N

6903 301st Avenue North · (727) 409-8000
COVID-19 Update
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Location

6903 301st Avenue North, Pinellas County, FL 33761

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,895

3 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6903 301ST AVENUE N have any available units?
6903 301ST AVENUE N has a unit available for $1,895 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6903 301ST AVENUE N have?
Some of 6903 301ST AVENUE N's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6903 301ST AVENUE N currently offering any rent specials?
6903 301ST AVENUE N is not currently offering any rent specials.
Is 6903 301ST AVENUE N pet-friendly?
No, 6903 301ST AVENUE N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinellas County.
Does 6903 301ST AVENUE N offer parking?
Yes, 6903 301ST AVENUE N offers parking.
Does 6903 301ST AVENUE N have units with washers and dryers?
No, 6903 301ST AVENUE N does not offer units with in unit laundry.
Does 6903 301ST AVENUE N have a pool?
No, 6903 301ST AVENUE N does not have a pool.
Does 6903 301ST AVENUE N have accessible units?
No, 6903 301ST AVENUE N does not have accessible units.
Does 6903 301ST AVENUE N have units with dishwashers?
Yes, 6903 301ST AVENUE N has units with dishwashers.
Does 6903 301ST AVENUE N have units with air conditioning?
Yes, 6903 301ST AVENUE N has units with air conditioning.
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