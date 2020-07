Amenities

in unit laundry patio / balcony stainless steel pool

Unit Amenities in unit laundry patio / balcony stainless steel Property Amenities pool

6650 Tiburon Circle Apt #2, Boca Raton, FL 33433 - 2 BR 2 BA Townhouse. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/22/2020. No pets allowed. 6650 Tiburon Cir # 2 BOCA RATON, FL 33433. MOVING COST : 4950; FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE: $100 AMAZING VILLA, VERY SPACIOUS, RATED A SCHOOLS, 2 BEDROOM, 2 BATHROOM, VAULTED CEILINGS, EAT IN KITCHEN, GOLF COURSE VIEW. WOOD AND TILE FLOORS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, ORIGINAL KITCHEN CABINETS, MASTER BEDROOM WITH WALKING CLOSET, SCREEN PATIO, UNIT HAS WASHER & DRYER (FULL SIZE) EXTRA CLEAN PROPERTY, NICE QUIET COMMUNITY, COMMUNITY POOL AND MORE. TENANT PAYS FOR ALL UTILITIES. FIRST MONTH RENT, LAST MONTH RENT AND SECURITY DEPOSIT ARE NOT NEGOTIABLE. NO PETS AS PER ASSOCIATION .EASY TO SHOW. 6650 Tiburon Cir # 2 BOCA RATON, FL 33433. COSTE MÓVIL: 4950; Primero, Último y Seguridad. TARIFA DE SOLICITUD: $ 100 CHALET INCREÍBLE, MUY AMPLIO, CLASIFICADO A ESCUELAS, 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, TECHOS SALTADOS, COMER EN COCINA, VISTA AL CAMPO DE GOLF. PISOS DE MADERA Y AZULEJOS, ELECTRODOMÉSTICOS DE ACERO INOXIDABLE, ARMARIOS DE COCINA ORIGINALES, DORMITORIO PRINCIPAL CON CLOSET PARA CAMINAR, PATIO DE PANTALLA, LA UNIDAD TIENE LAVADORA Y SECADORA (TAMAÑO COMPLETO) PROPIEDAD EXTRA LIMPIA, COMUNIDAD BONITA Y TRANQUILA, MÁS COMUNIDAD. EL INQUILINO PAGA TODAS LAS UTILIDADES. EL PRIMER MES DE ALQUILER, EL ÚLTIMO MES DE ALQUILER Y EL DEPÓSITO DE SEGURIDAD NO SON NEGOCIABLES. NO SE ADMITEN MASCOTAS POR ASOCIACIÓN. FÁCIL DE MOSTRAR [ Published 17-Jul-20 / ID 3596158 ]