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6650 Tiburon Circle
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

6650 Tiburon Circle

6650 Tiburon Circle · (305) 731-1242
COVID-19 Update
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Location

6650 Tiburon Circle, Palm Beach County, FL 33433

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$1,650

2 Bed · 2 Bath · 1352 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
pool
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
pool
6650 Tiburon Circle Apt #2, Boca Raton, FL 33433 - 2 BR 2 BA Townhouse. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/22/2020. No pets allowed. 6650 Tiburon Cir # 2 BOCA RATON, FL 33433. MOVING COST : 4950; FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE: $100 AMAZING VILLA, VERY SPACIOUS, RATED A SCHOOLS, 2 BEDROOM, 2 BATHROOM, VAULTED CEILINGS, EAT IN KITCHEN, GOLF COURSE VIEW. WOOD AND TILE FLOORS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, ORIGINAL KITCHEN CABINETS, MASTER BEDROOM WITH WALKING CLOSET, SCREEN PATIO, UNIT HAS WASHER & DRYER (FULL SIZE) EXTRA CLEAN PROPERTY, NICE QUIET COMMUNITY, COMMUNITY POOL AND MORE. TENANT PAYS FOR ALL UTILITIES. FIRST MONTH RENT, LAST MONTH RENT AND SECURITY DEPOSIT ARE NOT NEGOTIABLE. NO PETS AS PER ASSOCIATION .EASY TO SHOW. 6650 Tiburon Cir # 2 BOCA RATON, FL 33433. COSTE MÓVIL: 4950; Primero, Último y Seguridad. TARIFA DE SOLICITUD: $ 100 CHALET INCREÍBLE, MUY AMPLIO, CLASIFICADO A ESCUELAS, 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, TECHOS SALTADOS, COMER EN COCINA, VISTA AL CAMPO DE GOLF. PISOS DE MADERA Y AZULEJOS, ELECTRODOMÉSTICOS DE ACERO INOXIDABLE, ARMARIOS DE COCINA ORIGINALES, DORMITORIO PRINCIPAL CON CLOSET PARA CAMINAR, PATIO DE PANTALLA, LA UNIDAD TIENE LAVADORA Y SECADORA (TAMAÑO COMPLETO) PROPIEDAD EXTRA LIMPIA, COMUNIDAD BONITA Y TRANQUILA, MÁS COMUNIDAD. EL INQUILINO PAGA TODAS LAS UTILIDADES. EL PRIMER MES DE ALQUILER, EL ÚLTIMO MES DE ALQUILER Y EL DEPÓSITO DE SEGURIDAD NO SON NEGOCIABLES. NO SE ADMITEN MASCOTAS POR ASOCIACIÓN. FÁCIL DE MOSTRAR [ Published 17-Jul-20 / ID 3596158 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6650 Tiburon Circle have any available units?
6650 Tiburon Circle has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6650 Tiburon Circle have?
Some of 6650 Tiburon Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6650 Tiburon Circle currently offering any rent specials?
6650 Tiburon Circle is not currently offering any rent specials.
Is 6650 Tiburon Circle pet-friendly?
No, 6650 Tiburon Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 6650 Tiburon Circle offer parking?
No, 6650 Tiburon Circle does not offer parking.
Does 6650 Tiburon Circle have units with washers and dryers?
Yes, 6650 Tiburon Circle offers units with in unit laundry.
Does 6650 Tiburon Circle have a pool?
Yes, 6650 Tiburon Circle has a pool.
Does 6650 Tiburon Circle have accessible units?
No, 6650 Tiburon Circle does not have accessible units.
Does 6650 Tiburon Circle have units with dishwashers?
No, 6650 Tiburon Circle does not have units with dishwashers.
Does 6650 Tiburon Circle have units with air conditioning?
No, 6650 Tiburon Circle does not have units with air conditioning.
Interested in 6650 Tiburon Circle?
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