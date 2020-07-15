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6320 Boca Del Mar Drive
Last updated July 9 2020 at 11:39 PM

6320 Boca Del Mar Drive

6320 Boca Del Mar Drive · (888) 534-1116
COVID-19 Update
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Location

6320 Boca Del Mar Drive, Palm Beach County, FL 33433

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 206 · Avail. now

$1,650

2 Bed · 2 Bath · 1270 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
gym
pool
pool table
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
pool table
bbq/grill
hot tub
GREAT CENTRAL BOCA RATON LOCATION, THE GLENS IS LOCATED ON THE NEWLY REDESIGNED VIA MIZNER GOLF COURSE AND CLUB. NICE GOLF COURSE VIEWS FROM THIS 2ND FLOOR 2 BEDROOM, 2 BATHROOM CONDO WITH A LARGE ENCLOSED BALCONY. THERE ARE LOTS OF KITCHEN CABINETS, NEWER APPLIANCES, BREAKFAST AREA AND A LARGE INTERIOR LAUNDRY/UTILITY ROOM WITH FULL SIZE WASHER AND DRYER. TILE FLOORING IN FOYER AND KITCHEN AND NEW CARPET IN THE REST OF THE LIVING SPACES. THE GLENS IS A SOCIALLY ACTIVE GATED COMMUNITY WITH LARGE CLUB HOUSE, ON SITE MANAGER, EXERCISE ROOM, CARD ROOM AND BILLIARDS. THERE ALSO IS A LARGE HEATED COMMUNITY POOL FOR SWIMMING LAPS AND A SPA. GAS BAR-B-QUE GRILLS AND SUN DECK. CONVENIENTLY CLOSE TO ALL SHOPPING & RESTAURANTS, TOWN CENTER MALL & 4 MILES TO THE BEACHES OF THE ATLANTIC OCEAN. NO PETS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6320 Boca Del Mar Drive have any available units?
6320 Boca Del Mar Drive has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6320 Boca Del Mar Drive have?
Some of 6320 Boca Del Mar Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6320 Boca Del Mar Drive currently offering any rent specials?
6320 Boca Del Mar Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6320 Boca Del Mar Drive pet-friendly?
No, 6320 Boca Del Mar Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 6320 Boca Del Mar Drive offer parking?
No, 6320 Boca Del Mar Drive does not offer parking.
Does 6320 Boca Del Mar Drive have units with washers and dryers?
Yes, 6320 Boca Del Mar Drive offers units with in unit laundry.
Does 6320 Boca Del Mar Drive have a pool?
Yes, 6320 Boca Del Mar Drive has a pool.
Does 6320 Boca Del Mar Drive have accessible units?
No, 6320 Boca Del Mar Drive does not have accessible units.
Does 6320 Boca Del Mar Drive have units with dishwashers?
Yes, 6320 Boca Del Mar Drive has units with dishwashers.
Does 6320 Boca Del Mar Drive have units with air conditioning?
No, 6320 Boca Del Mar Drive does not have units with air conditioning.
Interested in 6320 Boca Del Mar Drive?
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