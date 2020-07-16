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3593 Birdie Drive
Last updated July 12 2020 at 4:10 PM

3593 Birdie Drive

3593 Birdie Drive · No Longer Available
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Location

3593 Birdie Drive, Palm Beach County, FL 33467
Poinciana Place

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
internet access
BEAUTIFULLY RENOVATED CONDO WITH ATTRACTIVE LARGE TILING THROUGHOUT. FEATURES INCLUDE A WALK-IN SHOWER IN THE FULL BATH, A GLASSED & SCREENED BALCONY TO KEEP OUT THE RAIN & KEEP IN THE BEAUTIFUL WATER & GOLF VIEWS+AN EAT-IN KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS. 1/2 BATH FOR GUEST CONVENIENCE. 55+ AGE RESTRICTED COMMUNITY, NO PETS, NO SMOKING. RESORT STYLE POOL IS STEPS FROM THIS BUILDING. RENT INCLUDES WATER,SEWER,CABLE (HOTWIRE)TV, WI-FI, USE OF RECREATIONAL FACILITIES + PEST CONTROL AS PROVIDED BY THE CONDO ASSOCIATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3593 Birdie Drive have any available units?
3593 Birdie Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Beach County, FL.
What amenities does 3593 Birdie Drive have?
Some of 3593 Birdie Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3593 Birdie Drive currently offering any rent specials?
3593 Birdie Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3593 Birdie Drive pet-friendly?
No, 3593 Birdie Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 3593 Birdie Drive offer parking?
No, 3593 Birdie Drive does not offer parking.
Does 3593 Birdie Drive have units with washers and dryers?
Yes, 3593 Birdie Drive offers units with in unit laundry.
Does 3593 Birdie Drive have a pool?
Yes, 3593 Birdie Drive has a pool.
Does 3593 Birdie Drive have accessible units?
No, 3593 Birdie Drive does not have accessible units.
Does 3593 Birdie Drive have units with dishwashers?
Yes, 3593 Birdie Drive has units with dishwashers.
Does 3593 Birdie Drive have units with air conditioning?
No, 3593 Birdie Drive does not have units with air conditioning.
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