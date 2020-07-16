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17256 Boca Club Boulevard
Last updated April 28 2020 at 10:34 AM

17256 Boca Club Boulevard

17256 Boca Club Boulevard · (888) 534-1116
COVID-19 Update
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Location

17256 Boca Club Boulevard, Palm Beach County, FL 33487
Boca Golf and Tennis Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1401 · Avail. now

$4,200

3 Bed · 2 Bath · 1418 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
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internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17256 Boca Club Boulevard have any available units?
17256 Boca Club Boulevard has a unit available for $4,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 17256 Boca Club Boulevard have?
Some of 17256 Boca Club Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17256 Boca Club Boulevard currently offering any rent specials?
17256 Boca Club Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 17256 Boca Club Boulevard pet-friendly?
No, 17256 Boca Club Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 17256 Boca Club Boulevard offer parking?
Yes, 17256 Boca Club Boulevard offers parking.
Does 17256 Boca Club Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 17256 Boca Club Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 17256 Boca Club Boulevard have a pool?
Yes, 17256 Boca Club Boulevard has a pool.
Does 17256 Boca Club Boulevard have accessible units?
No, 17256 Boca Club Boulevard does not have accessible units.
Does 17256 Boca Club Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 17256 Boca Club Boulevard has units with dishwashers.
Does 17256 Boca Club Boulevard have units with air conditioning?
No, 17256 Boca Club Boulevard does not have units with air conditioning.
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