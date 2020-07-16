All apartments in Palm Beach County
Find more places like 15814 Loch Maree.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Palm Beach County, FL
/
15814 Loch Maree
Last updated June 10 2020 at 2:40 AM

15814 Loch Maree

15814 Loch Maree Lane · (917) 573-1043
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

15814 Loch Maree Lane, Palm Beach County, FL 33446
Gleneagles

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3305 · Avail. now

$5,500

2 Bed · 2 Bath · 1311 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
pool
tennis court
ENJOY COUNTRY CLUB LIFE IN RESORT STYLE GLENEAGLES COUNTRY CLUB IN DELRAY BEACH. MEMBERSHIP INCLUDED!!!ELIMINATE YOUR WINTER DOLDRUMS IN THIS IMMACULATE, RENOVATED 2 BEDROOM, 2 BATH CONDO WITH LARGE, FLAT SCREEN TVS IN EACH BEDROOM AS WELL AS IN THE LIVINGROOM. THERE IS AN ENCLOSED PATIO AND A SPECTACULAR GOLF COURSE VIEW. IN ADDITION TO THE MAIN COUNTRY CLUB AND ALL ITS AMENITIES, THERE IS A SATELLITE POOL AND CLUBHOUSE WITHIN STEPS FROM YOUR DOOR. YOU WILL ENJOY GOLF, TENNIS , CARDS, DINING AND SO MUCH MORE. DON'T HESITATE, THIS IS A WINNER!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15814 Loch Maree have any available units?
15814 Loch Maree has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 15814 Loch Maree have?
Some of 15814 Loch Maree's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15814 Loch Maree currently offering any rent specials?
15814 Loch Maree is not currently offering any rent specials.
Is 15814 Loch Maree pet-friendly?
No, 15814 Loch Maree is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 15814 Loch Maree offer parking?
No, 15814 Loch Maree does not offer parking.
Does 15814 Loch Maree have units with washers and dryers?
Yes, 15814 Loch Maree offers units with in unit laundry.
Does 15814 Loch Maree have a pool?
Yes, 15814 Loch Maree has a pool.
Does 15814 Loch Maree have accessible units?
No, 15814 Loch Maree does not have accessible units.
Does 15814 Loch Maree have units with dishwashers?
Yes, 15814 Loch Maree has units with dishwashers.
Does 15814 Loch Maree have units with air conditioning?
No, 15814 Loch Maree does not have units with air conditioning.
Interested in 15814 Loch Maree?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Waterstone At Wellington Apartments
2141 Vinings Cir
Wellington, FL 33414
Caspian Delray Beach
190 SE 5th Ave
Delray Beach, FL 33483
Tuscany Pointe
23126 Post Gardens Way
Boca Raton, FL 33433
Town Lantana
1001 Watertower way
Lantana, FL 33462
Oakwood
2425 2nd Ave N
Lake Worth, FL 33461
The Lumin at Boca Raton
5500 Broken Sound Blvd
Boca Raton, FL 33487
Boca Winds Apartments
530 NE 47th St
Boca Raton, FL 33431
Azola West Palm Beach
1990 Augustine Road
West Palm Beach, FL 33411

Similar Pages

Palm Beach County Pet Friendly Places
Miami-Dade County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLPort St. Lucie, FLBoynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FL
Pompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLJupiter Farms, FLJupiter, FLHighland Beach, FLWellington, FLThe Acreage, FLGreenacres, FL
Tequesta, FLAtlantis, FLPalm Springs, FLLoxahatchee Groves, FLRoyal Palm Beach, FLParkland, FLPalm Beach, FLRiviera Beach, FLDeerfield Beach, FLLantana, FLLake Worth, FLNorth Palm Beach, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity