1431 Sheafe Ave Ne

Amenities

in unit laundry patio / balcony dishwasher parking pool playground

Unit Amenities dishwasher extra storage in unit laundry patio / balcony range refrigerator Property Amenities car wash area clubhouse courtyard parking playground pool tennis court

This is a move in ready 2 beds, 2 baths, 793 sqft town-home in Oakwood Villas Palm Bay NE, with private courtyard entrance, and outside storage closet. NO PETS & NO SMOKING inside the unit.



The unit has dishwasher, Stove, Refrigerator, washer and Dryer.



If you are interested, please call or text me (if I cannot answer the call) to arrange time to view it. 321 837 9002.



The rent is $1250.

Security deposit is $1250.

$50 non-refundable online screening application fees.

So, the total before moving in will be $2550



Oakwood Villas is centrally located in Palm Bay, FL with great amenities (in-ground heated swimming pool, tennis courts, children's playground, private parking space, car wash area, and active clubhouse), manicured lawns, and lighted sidewalks. Oakwood Villas is quiet & well maintained by on-site mgmt. with FT maintenance crew.



If you do not want to mow your lawn, stress about your roof, painting, etc. then this home is for you. Watch NASA rocket launches from your front yard with the Atlantic Ocean 2.2 mi away, and is conveniently located near restaurants, shopping, hospitals, and I-95.



It is conveniently located close to shopping (walking distance to BJs, Wal-Mart, ALDI .etc) with quick access to I-95.



This is a move in ready unit that is perfect for an individual or a small starter family as well.



If you have any additional questions, please don t hesitate to text/call me at 321 837 9002



Esta es una casa lista para mudarse de 2 dormitorios, 2 baños, casa adosada de 793 pies cuadrados en Oakwood Villas Palm Bay NE, con entrada privada al patio y armario de almacenamiento exterior. NO SE ADMITEN ANIMALES Y NO FUMAR dentro de la unidad.



La unidad viene con lavaplatos, estufa, refrigerador, lavadora y secadora.



Si está interesado, llámeme o envíeme un mensaje de texto para programar el tiempo para verlo. 321 837 9002.



El alquiler es de $ 1250.

El depósito de seguridad es de $ 1250.

$ 50 no reembolsables en las tarifas de solicitud de detección en línea.

Entonces, el total antes de mudarse será de $ 2550



Oakwood Villas está bien ubicado en el centro de Palm Bay, FL, con excelentes comodidades (piscina climatizada en el suelo, canchas de tenis, parque infantil, estacionamiento privado, área de lavado de autos y casa club activa), césped bien cuidado y aceras iluminadas. Oakwood Villas es un lugar tranquilo y está bien mantenido por la administración en el lugar. Con el equipo de mantenimiento.



Si no quiere cortar el césped, estresarse con el techo, pintar, etc., esta casa es para usted. Vea los lanzamientos de cohetes de la NASA desde su patio delantero con el Océano Atlántico a 2.2 millas de distancia, y está convenientemente ubicado cerca de restaurantes, tiendas, hospitales y la I-95.



Está convenientemente ubicado cerca de las tiendas (a poca distancia de BJs, Wal-Mart, ALDI .etc) con acceso rápido a la I-95.



Esta es una unidad lista para mudarse que es perfecta también para una familia individual o pequeña.



Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto conmigo



Empiezo a mostrarlo hoy.