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Ojus, FL
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2120 NE 205th St
Last updated July 14 2020 at 7:30 AM

2120 NE 205th St

2120 Northeast 205th Street · No Longer Available
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Location

2120 Northeast 205th Street, Ojus, FL 33179
Highland Lakes

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
HIGHLAND LAKES MODERN HOUSE, WITH 4 BEDROOMS, 3 BATHS, BEAUTIFUL POOL AREA & SCREENED PATIO! NICE MARBLE FLOORS! NICE KITCHEN WITH GRANITE TOPS & WOOD CABINETS! NEWER BATHROOMS! LOVELY POOL & PATIO AREA FOR THE FAMILY TO ENJOY SOUTH FLORIDA AT ITS BEST! CIRCULAR DRIVE WAY WITH PAVERS! RENTAL INCLUDES LAWN SERVICE & POOL MAINTENANCE! 24-HOUR GATED COMMUNITY! WALK TO HOUSES OF WORSHIP, EXCELLENT SCHOOLS & THE HIGHLAND LAKES PARK! MINUTES TO THE NEW IPREP NORTH ACADEMY & THE NEW POSNACK SCHOOL! CLOSE TO I-95, AVENTURA MALL, GULFSTREAM, BEACHES, FIU & TWO (2) AIRPORTS. DOG FRIENDLY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2120 NE 205th St have any available units?
2120 NE 205th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ojus, FL.
What amenities does 2120 NE 205th St have?
Some of 2120 NE 205th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2120 NE 205th St currently offering any rent specials?
2120 NE 205th St is not currently offering any rent specials.
Is 2120 NE 205th St pet-friendly?
Yes, 2120 NE 205th St is pet friendly.
Does 2120 NE 205th St offer parking?
No, 2120 NE 205th St does not offer parking.
Does 2120 NE 205th St have units with washers and dryers?
Yes, 2120 NE 205th St offers units with in unit laundry.
Does 2120 NE 205th St have a pool?
Yes, 2120 NE 205th St has a pool.
Does 2120 NE 205th St have accessible units?
No, 2120 NE 205th St does not have accessible units.
Does 2120 NE 205th St have units with dishwashers?
Yes, 2120 NE 205th St has units with dishwashers.
Does 2120 NE 205th St have units with air conditioning?
No, 2120 NE 205th St does not have units with air conditioning.
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