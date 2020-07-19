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North Port, FL
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2291 MUSIC LANE
Last updated July 19 2020 at 1:20 AM

2291 MUSIC LANE

2291 Music Lane · No Longer Available
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Location

2291 Music Lane, North Port, FL 34286

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
walk in closets
air conditioning
microwave
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
NICE AND BRIGHT SPLIT-PLAN, 3 BED 2 BATH, SINGLE FAMILY HOME ON A QUIET STREET. ALL THREE BEDROOMS HAVE WALK-IN CLOSETS INCLUDING HIS AND HERS WALK-INS IN THE MASTER. MASTER BATH FEATURES HIS AND HER SINKS, SEPARATE STAND UP SHOWER, GARDEN TUB AND PRIVATE WATER CLOSET. THE SECOND BATHROOM HAS A COMBINATION SHOWER/BATH WITH ACCESS TO THE LARGE LANAI. THE EAT-IN KITCHEN AND BREAKFAST NOOK ARE OPEN AND PERFECT FOR ENTERTAINING. MONTHLY WATER SERVICE AND A/C MAINTENANCE INCLUDED WITH THE RENT. NO DOGS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2291 MUSIC LANE have any available units?
2291 MUSIC LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in North Port, FL.
What amenities does 2291 MUSIC LANE have?
Some of 2291 MUSIC LANE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2291 MUSIC LANE currently offering any rent specials?
2291 MUSIC LANE is not currently offering any rent specials.
Is 2291 MUSIC LANE pet-friendly?
No, 2291 MUSIC LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Port.
Does 2291 MUSIC LANE offer parking?
Yes, 2291 MUSIC LANE offers parking.
Does 2291 MUSIC LANE have units with washers and dryers?
Yes, 2291 MUSIC LANE offers units with in unit laundry.
Does 2291 MUSIC LANE have a pool?
No, 2291 MUSIC LANE does not have a pool.
Does 2291 MUSIC LANE have accessible units?
No, 2291 MUSIC LANE does not have accessible units.
Does 2291 MUSIC LANE have units with dishwashers?
Yes, 2291 MUSIC LANE has units with dishwashers.
Does 2291 MUSIC LANE have units with air conditioning?
Yes, 2291 MUSIC LANE has units with air conditioning.
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