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7810 Center Bay Dr
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7810 Center Bay Dr

7810 Center Bay Drive · (786) 663-2626
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Location

7810 Center Bay Drive, North Bay Village, FL 33141
North Bay Village

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INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$5,000

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7810 Center Bay Dr have any available units?
7810 Center Bay Dr has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7810 Center Bay Dr have?
Some of 7810 Center Bay Dr's amenities include garage, stainless steel, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7810 Center Bay Dr currently offering any rent specials?
7810 Center Bay Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 7810 Center Bay Dr pet-friendly?
No, 7810 Center Bay Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Bay Village.
Does 7810 Center Bay Dr offer parking?
Yes, 7810 Center Bay Dr does offer parking.
Does 7810 Center Bay Dr have units with washers and dryers?
No, 7810 Center Bay Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 7810 Center Bay Dr have a pool?
No, 7810 Center Bay Dr does not have a pool.
Does 7810 Center Bay Dr have accessible units?
No, 7810 Center Bay Dr does not have accessible units.
Does 7810 Center Bay Dr have units with dishwashers?
No, 7810 Center Bay Dr does not have units with dishwashers.
Does 7810 Center Bay Dr have units with air conditioning?
No, 7810 Center Bay Dr does not have units with air conditioning.
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