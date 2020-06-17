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1051 3rd ST S
Last updated April 7 2020 at 9:02 PM

1051 3rd ST S

1051 3rd Street South · (239) 404-8411
COVID-19 Update
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Location

1051 3rd Street South, Naples, FL 34102
Old Naples

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 301 · Avail. now

$8,000

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1075 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
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Property Amenities
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3 BLOCKS TO THE BEACH AND PIER. WALK 2 BLOCKS TO 3RD ST. RESTAURANTS, GALLERIES AND SHOPPING LARGE COURTYARD FEATURES POOL AND BARBECUE. ELEVATOR AND STEPS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1051 3rd ST S have any available units?
1051 3rd ST S has a unit available for $8,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Naples, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Naples Rent Report.
What amenities does 1051 3rd ST S have?
Some of 1051 3rd ST S's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1051 3rd ST S currently offering any rent specials?
1051 3rd ST S isn't currently offering any rent specials.
Is 1051 3rd ST S pet-friendly?
No, 1051 3rd ST S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naples.
Does 1051 3rd ST S offer parking?
Yes, 1051 3rd ST S does offer parking.
Does 1051 3rd ST S have units with washers and dryers?
Yes, 1051 3rd ST S offers units with in unit laundry.
Does 1051 3rd ST S have a pool?
Yes, 1051 3rd ST S has a pool.
Does 1051 3rd ST S have accessible units?
No, 1051 3rd ST S does not have accessible units.
Does 1051 3rd ST S have units with dishwashers?
Yes, 1051 3rd ST S has units with dishwashers.
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