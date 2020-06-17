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20901 NW 14th Pl
Last updated June 11 2020 at 2:01 AM

20901 NW 14th Pl

20901 Northwest 14th Place · (305) 726-7138
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Location

20901 Northwest 14th Place, Miami Gardens, FL 33169
Walden

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 347 · Avail. now

$2,200

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4 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
gym
Unit Amenities
air conditioning
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20901 NW 14th Pl have any available units?
20901 NW 14th Pl has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Gardens, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Gardens Rent Report.
What amenities does 20901 NW 14th Pl have?
Some of 20901 NW 14th Pl's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20901 NW 14th Pl currently offering any rent specials?
20901 NW 14th Pl isn't currently offering any rent specials.
Is 20901 NW 14th Pl pet-friendly?
No, 20901 NW 14th Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami Gardens.
Does 20901 NW 14th Pl offer parking?
Yes, 20901 NW 14th Pl does offer parking.
Does 20901 NW 14th Pl have units with washers and dryers?
Yes, 20901 NW 14th Pl offers units with in unit laundry.
Does 20901 NW 14th Pl have a pool?
Yes, 20901 NW 14th Pl has a pool.
Does 20901 NW 14th Pl have accessible units?
No, 20901 NW 14th Pl does not have accessible units.
Does 20901 NW 14th Pl have units with dishwashers?
Yes, 20901 NW 14th Pl has units with dishwashers.
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