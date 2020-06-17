20901 NW 14th Pl

Amenities
JUST REDUCE FOR THIS BEAUTIFUL LARGE LIKE NEW MODERN 2-STORY TOWNHOME WITH 4 BED, 3 FULL BATHS AND 1 CAR GARAGE. FRESHLY PAINTED CERAMIC & LMINATE IN SECUND FLOOR. CENTRALLY LOCATED IN DESIRABLE MIAMI GARDENS, MAJORCA COMMUNITY . CHILDREN'S PLAY AREA, FITNESS,POOL.WASHER & DRYER, 1 CAR GARAGE, 2 PARKING SPACE. COOL A/C. WELL MAINTAINED TOP STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTETOP WITH MODERN BACKSPLASH CLOSE TO I 95, TURNPIKE, SHOPPING PLAZAS. 1ST, LAST, AND SECURITY DEPOSIT. MOVE IN $7800.00 MIN CREDIT SCORE 640. , MUST COMPLY WITH ASSOC RULES AND REQUARENMENTS.