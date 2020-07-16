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5045 NW 186th St
Last updated July 15 2020 at 6:28 PM

5045 NW 186th St

5045 Northwest 186th Street · No Longer Available
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Location

5045 Northwest 186th Street, Miami-Dade County, FL 33055

Amenities

patio / balcony
all utils included
parking
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
internet access
REDUCED....COMPLETELY REMODELED APARTMENT, PRIVATE ENTRANCE AND PARKING, CORNER UNIT, NEW VINYL FLOORS, NEW KITCHEN CABINETS WITH SOFT CLOSING SHAKER DOORS, QUARTZ COUNTER TOP AND BACK SPLASH, REMODELED BATHROOM, ONE LARGE MASTER BEDROOM WITH LARGE WALK IN CLOSET AND 1 SMALL BEDROOM FOR A CHILD. SMALL FENCED YARD WITH PARKING FOR 1 CAR INSIDE GATE AND ANOTHER VEHICLE OUTSIDE. CENTRAL A/C AND IMPACT WINDOWS TO BE INSTALLED NEXT WEEK, STAINLESS STEEL APPLIANCES TO BE INSTALLED BEFORE MOVE IN. NO PETS. THIS IS A HOUSE DIVIDED WITH SEPARATE ENTRANCES.........NO PETS......

ALL UTILITIES INCLUDED !!!!!!!!!!!!WATER, ELECTRICITY, LAWN MAINT., CABLE AND INTERNET INCLUDED!!!!!!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5045 NW 186th St have any available units?
5045 NW 186th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Miami-Dade County, FL.
What amenities does 5045 NW 186th St have?
Some of 5045 NW 186th St's amenities include patio / balcony, all utils included, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5045 NW 186th St currently offering any rent specials?
5045 NW 186th St is not currently offering any rent specials.
Is 5045 NW 186th St pet-friendly?
No, 5045 NW 186th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami-Dade County.
Does 5045 NW 186th St offer parking?
Yes, 5045 NW 186th St offers parking.
Does 5045 NW 186th St have units with washers and dryers?
No, 5045 NW 186th St does not offer units with in unit laundry.
Does 5045 NW 186th St have a pool?
No, 5045 NW 186th St does not have a pool.
Does 5045 NW 186th St have accessible units?
No, 5045 NW 186th St does not have accessible units.
Does 5045 NW 186th St have units with dishwashers?
No, 5045 NW 186th St does not have units with dishwashers.
Does 5045 NW 186th St have units with air conditioning?
Yes, 5045 NW 186th St has units with air conditioning.
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