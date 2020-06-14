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Lighthouse Point, FL
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3021 Northeast 47th Street
Last updated June 14 2020 at 3:02 PM

3021 Northeast 47th Street

3021 Northeast 47th Street · No Longer Available
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Location

3021 Northeast 47th Street, Lighthouse Point, FL 33064

Amenities

pet friendly
garage
recently renovated
air conditioning
hot tub
Unit Amenities
air conditioning
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
hot tub
Northeast 47th Street, Lighthouse Point, FL 33064 - 4 BR 4.5 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Lizabeth Rafaeli, Charles Rutenberg Realty, (954) 993-4760. Available from: 06/10/2020. Pets: allowed. ONLY GUEST HOUSE FOR RENT FOR $6,500.00 - 350 S F. CLOSED TO THE SEAWALL WITH THE PARRT OF THE DOCK. BEAUTIFUL CAL-DE-SAC HOUSE IN OVERSIZED CORNER LOT IN LIGHTHOUSE POINT. 4 BD/5.2 BTH. RARE ALMOST 6,000 SF HOME WITH UPGRADES INCLUDING SUMMER GARDEN WITH FONTANA. KITCHEN WITH ISLAND, CHIMNEY AND WET BAR. SECURE CAMERAS, CENTRAL VACUUM CLEANER. CENTRAL FOUR UNITS A/C, DANCING MARBLE HALL, SHOWER AND JACUZZI. SPECTACULAR SPA. THREE VEHICLE GARAGE. 50 YARDS FROM THE OCEAN ON THE DEEP CANAL NEAR INLET WITH NO BRIDGES. 200 FEET SEAWALL, DOCK 3-PHASE 50 AMP 220 V/WATER WITH BOAT LIFTS [ Published 13-Jun-20 / ID 3582788 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3021 Northeast 47th Street have any available units?
3021 Northeast 47th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lighthouse Point, FL.
What amenities does 3021 Northeast 47th Street have?
Some of 3021 Northeast 47th Street's amenities include pet friendly, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3021 Northeast 47th Street currently offering any rent specials?
3021 Northeast 47th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 3021 Northeast 47th Street pet-friendly?
Yes, 3021 Northeast 47th Street is pet friendly.
Does 3021 Northeast 47th Street offer parking?
Yes, 3021 Northeast 47th Street does offer parking.
Does 3021 Northeast 47th Street have units with washers and dryers?
No, 3021 Northeast 47th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 3021 Northeast 47th Street have a pool?
No, 3021 Northeast 47th Street does not have a pool.
Does 3021 Northeast 47th Street have accessible units?
No, 3021 Northeast 47th Street does not have accessible units.
Does 3021 Northeast 47th Street have units with dishwashers?
No, 3021 Northeast 47th Street does not have units with dishwashers.
Does 3021 Northeast 47th Street have units with air conditioning?
Yes, 3021 Northeast 47th Street has units with air conditioning.
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