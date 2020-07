Amenities

3600 Northwest 21st Street Apt #307, Lauderdale Lakes, FL 33311 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/01/2020. No pets allowed. 3600 NW 21st St # 307 LAUDERDALE LAKES, FL 33311. MOVING COST: FIRST, LAST AND SECURITY TOTAL $4200. APPLICATION FEE: $100 PER ADULT. COZY 2 BEDROOM, 2 BATHROOM KITCHEN AND BATHROOMS UPGRADED , TILE FLOOR, WHITE APPLIANCES, WATER INCLUDED, THIRD FLOOR, EASY TO SHOW , THE TENANT MUST GENERATE INCOME THAT IS 2.5-3x THE RENT A MONTH. NOT LOOKING FOR CREDIT, ONLY LOOKING FOR GOOD INCOME, AND NO CRIMINAL BACKGROUNDS OR EVICTIONS. THE OWNER REQUIRED 3 MONTHS MOVE IN(FIRST,LAST AND 1 MONTH SECURITY) WITH OK CREDIT. 3600 NW 21st St # 307 LAUDERDALE LAKES, FL 33311. COSTE MÓVIL: PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURIDAD TOTAL $ 4200. TARIFA DE SOLICITUD: $ 100 POR ADULTO. ACOGEDOR DE 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA Y BAÑOS MEJORADOS, PISO DE AZULEJO, ELECTRODOMÉSTICOS, AGUA INCLUIDA, TERCER PISO, FÁCIL DE MOSTRAR, EL INQUILINO DEBE GENERAR INGRESOS DE 2.5-3x EL ALQUILER POR MES. NO BUSCANDO CRÉDITO, SOLO BUSCANDO BUENOS INGRESOS, Y SIN FONDOS PENALES O EVICCIONES. EL PROPIETARIO REQUERIÓ 3 MESES DE MUDANZA (PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO DE 1 MES) CON ACEPTACIÓN DE CRÉDITO. [ Published 17-Jul-20 / ID 3611055 ]