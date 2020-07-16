All apartments in Lauderdale Lakes
Find more places like 3600 Northwest 21st Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Lauderdale Lakes, FL
/
3600 Northwest 21st Street
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

3600 Northwest 21st Street

3600 Northwest 21st Street · (305) 731-1242
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Lauderdale Lakes
See all
2 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all
3 Bedrooms
See all

Location

3600 Northwest 21st Street, Lauderdale Lakes, FL 33311

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 307 · Avail. now

$1,400

2 Bed · 2 Bath · 1100 sqft

Report This Listing

Amenities

recently renovated
some paid utils
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
3600 Northwest 21st Street Apt #307, Lauderdale Lakes, FL 33311 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/01/2020. No pets allowed. 3600 NW 21st St # 307 LAUDERDALE LAKES, FL 33311. MOVING COST: FIRST, LAST AND SECURITY TOTAL $4200. APPLICATION FEE: $100 PER ADULT. COZY 2 BEDROOM, 2 BATHROOM KITCHEN AND BATHROOMS UPGRADED , TILE FLOOR, WHITE APPLIANCES, WATER INCLUDED, THIRD FLOOR, EASY TO SHOW , THE TENANT MUST GENERATE INCOME THAT IS 2.5-3x THE RENT A MONTH. NOT LOOKING FOR CREDIT, ONLY LOOKING FOR GOOD INCOME, AND NO CRIMINAL BACKGROUNDS OR EVICTIONS. THE OWNER REQUIRED 3 MONTHS MOVE IN(FIRST,LAST AND 1 MONTH SECURITY) WITH OK CREDIT. 3600 NW 21st St # 307 LAUDERDALE LAKES, FL 33311. COSTE MÓVIL: PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURIDAD TOTAL $ 4200. TARIFA DE SOLICITUD: $ 100 POR ADULTO. ACOGEDOR DE 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA Y BAÑOS MEJORADOS, PISO DE AZULEJO, ELECTRODOMÉSTICOS, AGUA INCLUIDA, TERCER PISO, FÁCIL DE MOSTRAR, EL INQUILINO DEBE GENERAR INGRESOS DE 2.5-3x EL ALQUILER POR MES. NO BUSCANDO CRÉDITO, SOLO BUSCANDO BUENOS INGRESOS, Y SIN FONDOS PENALES O EVICCIONES. EL PROPIETARIO REQUERIÓ 3 MESES DE MUDANZA (PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO DE 1 MES) CON ACEPTACIÓN DE CRÉDITO. [ Published 17-Jul-20 / ID 3611055 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3600 Northwest 21st Street have any available units?
3600 Northwest 21st Street has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 3600 Northwest 21st Street currently offering any rent specials?
3600 Northwest 21st Street is not currently offering any rent specials.
Is 3600 Northwest 21st Street pet-friendly?
No, 3600 Northwest 21st Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lauderdale Lakes.
Does 3600 Northwest 21st Street offer parking?
No, 3600 Northwest 21st Street does not offer parking.
Does 3600 Northwest 21st Street have units with washers and dryers?
No, 3600 Northwest 21st Street does not offer units with in unit laundry.
Does 3600 Northwest 21st Street have a pool?
No, 3600 Northwest 21st Street does not have a pool.
Does 3600 Northwest 21st Street have accessible units?
No, 3600 Northwest 21st Street does not have accessible units.
Does 3600 Northwest 21st Street have units with dishwashers?
No, 3600 Northwest 21st Street does not have units with dishwashers.
Does 3600 Northwest 21st Street have units with air conditioning?
No, 3600 Northwest 21st Street does not have units with air conditioning.
Interested in 3600 Northwest 21st Street?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Canterbury Palms
3400 NW 29th St
Lauderdale Lakes, FL 33311
Bella Vista Apartments
3541 Northwest 30th Place
Lauderdale Lakes, FL 33311

Similar Pages

Lauderdale Lakes 1 BedroomsLauderdale Lakes 2 BedroomsLauderdale Lakes 3 Bedrooms
Lauderdale Lakes Apartments with ParkingLauderdale Lakes Studio Apartments
Palm Beach County ApartmentsMiami-Dade County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLBoynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FL
Hialeah, FLHollywood, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLFountainebleau, FLKendale Lakes, FLSunny Isles Beach, FLOakland Park, FLPalm Springs, FLHallandale Beach, FL
Wilton Manors, FLRiviera Beach, FLLantana, FLParkland, FLPalmetto Bay, FLThe Crossings, FLGlenvar Heights, FLPalm Beach, FLSunset, FLNorth Bay Village, FLSweetwater, FLNorth Palm Beach, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity