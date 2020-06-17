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Jupiter, FL
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155 Galicia Way
Last updated May 9 2020 at 11:32 AM

155 Galicia Way

155 Galicia Way · (561) 301-4774
COVID-19 Update
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Location

155 Galicia Way, Jupiter, FL 33458

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 210 · Avail. now

$1,850

Click to see floorplan

2 Bed · 3 Bath · 1344 sqft

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Amenities

in unit laundry
putting green
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
playground
pool
putting green
bbq/grill
garage
THIS MULTI-LEVEL CONDOMINIUM IS IN GREAT CONDITION. HOME IS JUST A SHORT WALK TO ''A'' RATED JUPITER SCHOOLS. 2 BEDROOMS, 2 1/2 BATHS. 1 CAR GARAGE. OTHER FEATURES INCLUDE GRANITE KITCHEN COUNTERS, WOOD CABINETS, BOTH BEDROOMS HAVE THERE OWN PRIVATE FULL BATHS, MASTER HAS LARGE WALK IN CLOSET. UTILITY CLOSET WITH FULL SIZE WASHER AND DRYER. THIS COMMUNITY OFFERS A LARGE BEAUTIFUL RESORT STYLE POOL, PUTTING GREEN, BBQS, PICNIC AREA, LARGE OPEN GREEN SPACE w/PLAYGROUND, CLUBHOUSE, and FITNESS CENTER. WALK TO MAJOR LEAGUE BASEBALL SPRING TRAINING ROGER DEAN STADIUM AND DOWNTOWN ABACOA AREA. All Dimensions are approximate.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 155 Galicia Way have any available units?
155 Galicia Way has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jupiter, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jupiter Rent Report.
What amenities does 155 Galicia Way have?
Some of 155 Galicia Way's amenities include in unit laundry, putting green, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 155 Galicia Way currently offering any rent specials?
155 Galicia Way isn't currently offering any rent specials.
Is 155 Galicia Way pet-friendly?
No, 155 Galicia Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jupiter.
Does 155 Galicia Way offer parking?
Yes, 155 Galicia Way does offer parking.
Does 155 Galicia Way have units with washers and dryers?
Yes, 155 Galicia Way offers units with in unit laundry.
Does 155 Galicia Way have a pool?
Yes, 155 Galicia Way has a pool.
Does 155 Galicia Way have accessible units?
No, 155 Galicia Way does not have accessible units.
Does 155 Galicia Way have units with dishwashers?
Yes, 155 Galicia Way has units with dishwashers.
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