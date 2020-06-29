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Horizon West, FL
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14350 RED CARDINAL COURT
Last updated March 25 2020 at 7:17 AM

14350 RED CARDINAL COURT

14350 Red Cardinal Court · No Longer Available
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Location

14350 Red Cardinal Court, Horizon West, FL 34787

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 400 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14350 RED CARDINAL COURT have any available units?
14350 RED CARDINAL COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Horizon West, FL.
What amenities does 14350 RED CARDINAL COURT have?
Some of 14350 RED CARDINAL COURT's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14350 RED CARDINAL COURT currently offering any rent specials?
14350 RED CARDINAL COURT is not currently offering any rent specials.
Is 14350 RED CARDINAL COURT pet-friendly?
No, 14350 RED CARDINAL COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Horizon West.
Does 14350 RED CARDINAL COURT offer parking?
Yes, 14350 RED CARDINAL COURT offers parking.
Does 14350 RED CARDINAL COURT have units with washers and dryers?
Yes, 14350 RED CARDINAL COURT offers units with in unit laundry.
Does 14350 RED CARDINAL COURT have a pool?
Yes, 14350 RED CARDINAL COURT has a pool.
Does 14350 RED CARDINAL COURT have accessible units?
No, 14350 RED CARDINAL COURT does not have accessible units.
Does 14350 RED CARDINAL COURT have units with dishwashers?
Yes, 14350 RED CARDINAL COURT has units with dishwashers.
Does 14350 RED CARDINAL COURT have units with air conditioning?
No, 14350 RED CARDINAL COURT does not have units with air conditioning.
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